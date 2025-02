Cracking Art per Gorizia 2025: gli animali colorati in città fino all’8 settembre

GORIZIA – È cominciata a Gorizia la simpatica invasione degli animali colorati della Cracking Art. Si tratta di una delle iniziative messe in campo dalla Camera di commercio Venezia Giulia per Nova Gorica e Gorizia Capitale della Cultura 2025.

“Abbiamo inteso animare in tutti i sensi la visita della città – ha commentato Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia – con la presenza degli animali colorati e fuori scala per creare una favola contemporanea che coinvolge visitatori di tutte le età attraverso la fruizione diretta dell’opera. Il materiale utilizzato, la plastica rigenerata e rigenerabile, affronta i temi della sostenibilità e del rapporto tra esseri umani e progresso tecnico e tecnologico”.

Il gruppo artistico Cracking Art è composto da artisti italiani, belgi e francesi ed è nato il 1.o dicembre 1993, un mese esatto dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastricht che ha istituito la Comunità Europea. E con le loro opere inserite nei contesti urbani gli artisti hanno realizzato più di 500 installazioni in tutto il mondo, valorizzando temi come la collaborazione e l’inclusività.

“Collocate in vari punti della città, le installazioni vogliono coinvolgere e rendere protagoniste – sottolinea il Gruppo Cracking Art – tutte le persone che arriveranno in occasione di questa speciale occasione, per sottolineare che la cultura è di tutti e deve poter essere fruita senza confini”.

Le installazioni accompagnano i visitatori a scoprire gli angoli della città in un momento in cui la città è fervente di attività culturali.

“Una favola di colori e simboli, in cui ogni animale rappresenta un messaggio – conclude Paoletti – con un itinerario abbinato a una mappa digitale: inquadrando con lo smartphone i vari QR Code posti sui totem vicini alle installazioni, si potrà fruire di informazioni sull’opera e sul luogo (in italiano, inglese, sloveno e tedesco), in modo da far sì che l’interazione tra luogo, opera e fruitori diventi totale”.