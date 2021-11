Criptovalute: dalla Svizzera all’Italia, un mondo che continua a crescere

Un mondo che continua a crescere senza soluzione di continuità. Quello delle criptovalute è un universo ormai sconfinato, fatto di tante sfaccettature e di una costante inconfutabile: l’ascesa continua da parte di questi asset. Perchè ormai come tali li si deve etichettare, non più semplici strumenti di pagamento virtuali.

Le monete digitali hanno visto un’escalation mostruosa negli ultimi anni: senza ripercorrere tutta la cronistoria, né entrare nel dettaglio di come funzionano (per chi fosse interessato si consiglia la lettura di Guidacriptovalute.com), è sufficiente restare sulla stretta attualità per farsi un’idea di quanto il fenomeno sia ormai di portata mondiale, a tutti i livelli. Nelle ultime ore il settore è stato interessato da 3 importanti novità:

Le novità più importanti sulle criptovalute

1. In Svizzera si sta andando verso un referendum per inserire il Bitcoin, la criptovalute più famosa e più quotata, entro l’economia reale. Nel paese elvetico è in corso una raccolta firme che va nella direzione di una liberalizzazione opposta rispetto ad altri paesi: si pensi ad esempio alla Cina, che sta invece cercando di reprimerle.

2. La famiglia Elkan scommette sulle criptovalute: la società newyorchese Solidus Labs sta sviluppando soluzioni per attutire i rischi legati all’investimento in criptovalute. La startup ha chiuso un aumento di capitale da 15 milioni di dollari, al quale ha preso parte anche Exor Seeds della holding della famiglia Agnelli-Elkann. Un altro segno di quanto il tema sia di stretta attualità.

3. Il mercato delle criptovalute ha raggiunto i 3 mila miliardi di capitalizzazione: questo il valore complessivo al quale si è arrivati. un mercato relativamente giovane, nato circa 10 anni fa ma diventato di pubblico dominio da qualche tempo. Oggi ha raggiunto la capitalizzazione di 3 mila miliardi di dollari quadruplicando il proprio valore rispetto a fine 2020.

Il mondo delle criptovalute oggi

Da tutte queste notizie legate soltanto alla stretta attualità, e senza quindi tornare indietro nel tempo, si evince la portata ormai enorme di questo argomento. Il mondo delle criptovalute sta diventando un qualcosa di sempre più popolare, nel senso di diffuso ad una fascia di pubblico molto ampia.

Il mercato è cresciuto enormemente, se un tempo si parlava esclusivamente del Bitcoin, ancora oggi la valuta di riferimento, attualmente esistono migliaia di monete virtuali tra le quali scegliere in fase di acquisto. E secondo un recente articolo apparso sul Corriere della Sera, circa 1 adulto su 5, in Italia, possiede criptovalute, dato che ci porta al decimo post in Europa nella relativa classifica.

