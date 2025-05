Crisi Giunta Fvg: Capozzella (M5S) “ok ricomposizione, ma incertezza sul futuro”

FVG – “Apprendere che il presidente Fedriga ha ricomposto la crisi di giunta aperta dal senatore Ciriani sulla sanità pordenonese rassicura la regione e soprattutto il tessuto economico e sociale maggiormente esposto in caso instabilità politica. Nelle prossime settimane sarà interessa vedere il miglioramento dei servizi specie legati alla sanitá, welfare e economia. Tuttavia va rilevato come incidenti di percorso come questi per la maggioranza lasciano spazi di incertezza sul futuro della coalizione che non vorremmo si scaricasse sui cittadini”

Cosi Mauro Capozzella M5S sulla crisi di giunta.