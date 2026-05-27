Giovanna Nespolo in Zandonà

di anni 93
Ne danno il triste annuncio: il marito Fernando, i figli Raffaele e Monica,
la nuora, i nipoti con l’adorato pronipote,
la sorella, il fratello, i cognati, le cognate e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Venerdì 29 Maggio alle ore 16:00
nella chiesa Parrocchiale di Rivarotta, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Giovedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia anticipatamente,
quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giovanna Nespolo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo