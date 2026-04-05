Csv Fvg: Paolo Dean è il nuovo presidente

FVG – Paolo Dean è il nuovo Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia (CSV FVG ETS). Già alla guida di Auser regionale e figura di spicco dell’associazionismo locale, Dean è stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo e raccoglie il testimone dal presidente uscente Roberto Ferri. Ad affiancarlo nel ruolo di Vice-Presidente sarà Domiziana Avanzini.

Al centro del nuovo mandato c’è un obiettivo chiaro: tutelare il patrimonio di solidarietà della regione e semplificare la vita alle associazioni. «Nella continuità di quanto realizzato in questi 25 anni di presenza sul territorio – ha dichiarato il neo-Presidente Paolo Dean – immagino un CSV FVG ETS rafforzato nell’integrazione e connessione con i diversi attori del territorio, capace di sviluppare progetti rilevanti e innovativi, realizzati anche in collaborazione con altri soggetti, costruendo reti e azioni sinergiche, consolidando e valorizzando la presenza sul territorio.

Inoltre ritengo di fondamentale importanza sviluppare modalità di collaborazione con gli Enti Locali, facilitare spazi di concertazione tra ETS e istituzioni a livello regionale e locale, per la co-progettazione e la programmazione territoriale, portando anche un nostro contributo alla costruzione di una legge regionale sul Terzo Settore che possa rispondere adeguatamente alle necessità di semplificare le incombenze burocratiche che mettono a rischio quel patrimonio regionale, che è il mondo del volontariato, che deve essere salvaguardato per le funzioni che svolge nelle nostre comunità.»

I numeri di un patrimonio da tutelare

Le parole del neo-Presidente trovano riscontro nei numeri da record che caratterizzano il Terzo Settore in Friuli Venezia Giulia: secondo i dati Istat, la regione conta ben 179.292 volontari attivi, pari a 1.165 volontari ogni 10.000 abitanti (un dato ai vertici nazionali, nettamente superiore alla media italiana di 790). Una rete capillare composta da oltre 5.200 enti registrati nel sistema del CSV FVG (di cui oltre 3.100 iscritti al RUNTS), a cui il Centro Servizi garantisce ogni anno migliaia di ore di consulenza, formazione e supporto alla digitalizzazione.

Il profilo del nuovo Presidente

Paolo Dean, già quadro direttivo bancario con un passato da amministratore locale e diversi incarichi pubblici, porta con sé una lunga esperienza nel mondo dell’associazionismo. È stato componente del Direttivo e Presidente della Compagnia Filodrammatica “Amis Furlans” di Fiumicello, nonché Segretario del locale Circolo A.C.L.I. Dal 2016 al 2023 ha ricoperto il ruolo di Presidente di AUSER Insieme Bassa Friulana APS, partecipando agli organi territoriali e nazionali, e dal 2025 è Presidente di AUSER A.P.S. Regionale Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo Consiglio Direttivo: rappresentanza di tutto il FVG

L’elezione di Dean è il culmine del percorso di rinnovo degli organi associativi del CSV FVG ETS, avviato con l’Assemblea dei soci dello scorso 17 marzo a Udine (durante la quale il presidente uscente Ferri ha ringraziato la struttura per il lavoro svolto in questi anni) e conclusosi con la seduta del Direttivo del 30 marzo, presieduta dalla consigliera Rita Nassimbeni.

Il nuovo Consiglio Direttivo è espressione capillare di tutti i territori e della rete regionale del volontariato. Ne fanno parte:

• Domiziana Avanzini (Area Triestina) – Vice-Presidente

• Alex Cittadella (Area Pordenonese)

• Federico Croci (Rete Regionale)

• Paolo Dean (Rete Regionale) – Presidente

• Rita Nassimbeni (Rete Regionale)

• Anna Piazza (Area Alto Friuli)

• Valter Querini (Area Udinese)

• Davide Ronca (Rete Regionale)

Contestualmente, sono stati nominati anche i componenti del nuovo Organo di Controllo, Veronica Panigutti e Luca Pacella. Si segnala inoltre che, per quanto riguarda la presidenza dell’Organo di Controllo, è stato recentemente nominato il dott. Vittorio Pella, che succede alla dott.ssa Cristina Sbaizero dopo tre mandati.

Un passaggio significativo per il CSV FVG ETS, che si rinnova per proseguire con ancora più forza il proprio impegno quotidiano al servizio degli Enti del Terzo Settore di tutto il Friuli Venezia Giulia.