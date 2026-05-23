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A Fiume Veneto, serata con l’autore Marino Bartoletti

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FIUME VENETO – Quella del 21 maggio sarà a lungo ricordata non solo per i primi accenni di tarda primavera e inizio estate ma soprattutto per una serata dai multiplici ed esclusivi aspetti.

Innanzitutto la presenza dell’autore molto conosciuto e apprezzato come Marino Bartoletti ben coordinato dal giornalista Stefano Boscariol ideatore e organizzatore dell’ iniziativa che fin dall’inizio del suo elaborato percorso, nato mesi fa, ha trovato in Rino Marin di Ristorante in Villa FossaMala di Fiume Veneto un vicino e propositivoi accompagnatore ,molto più conosciuto soprattutto per la fantastica location e le prelibatezze culinarie un po meno per queste nuove opportunità.

Inoltre, come la classica ciliegina sulla torta, determiante la presenza musicale del ” maestro” Luca che con le sue abilità vocali, strumentali ha saputo dall’ alto della sua accurata preparazione frapporsi fra Bartoletti e gli attenti ospiti con i motivi più cari e ricordati del grande Lucio Dalla.

Nella sua accurata ed emozionante esposizione di una parte delle 25 lettere contenute nel libro dal titolo CARO LUCIO TI SCRIVO, Bartoletti rammenta i ricordi più intimi passando a raccontare gli aneddoti talvolta inediti e le frasi pronunciate con particolare richiamo a quelle che hanno colpito il cuore.

Il tutto per raccontare un caro amico e la sua esistenza fatta di passioni comuni come il calcio, la pallacanestro, i fumetti con la musica a fare da allegra cornice, ma pure toccando episodi privati , tutto ciò dall’ inizio della loro conoscenza e frequentazione fino ahimè, alla serata finale del Festival di Sanremo 2012 quando i loro sinceri sguardi e coinvolgenti sorrisi si abbracciarono per l’ ultima volta.

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