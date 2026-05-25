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Sei comuni al voto, ecco i nuovi sindaci: sfide combattute a Caneva, Claut, Montereale e Travesio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Le urne hanno ridisegnato la geografia amministrativa della Valcellina e del territorio pordenonese. Sono sei i comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026: Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina e Travesio. In alcuni centri la sfida è stata aperta e combattuta fino all’ultimo voto, in altri invece gli elettori hanno confermato l’unico candidato in corsa, permettendo il raggiungimento del quorum necessario.

A Claut il nuovo sindaco è Federico Francesco Tomè, sostenuto dalla lista “Clautans”, che ha conquistato 336 voti pari al 57,93 per cento delle schede valide. Alle sue spalle Gianandrea Grava, candidato della lista “Uniti per Claut”, con 243 voti pari al 41,9 per cento. Residuale il risultato di Antonio Dimastrogiovanni, sostenuto dal “M.G.A. Movimento Giovani Alleati Claut”, fermo a un voto.

Sfida più serrata a Montereale Valcellina, dove Renato Borghese, appoggiato dalle liste “Progetto Comune”, “Cuore e Coraggio” e “Concretamente per Montereale”, è stato eletto sindaco con 1.292 voti, pari al 57,24 per cento. Nevio Alzetta, sostenuto da “Vivi Montereale Valcellina” e “Siamo Montereale”, ha ottenuto invece 965 voti, fermandosi al 42,76 per cento.

A Travesio larga affermazione per Kether Del Toso, candidato della lista “Innovare insieme Travesio”, eletto con 597 voti pari al 66,26 per cento. Paolo Venti, sostenuto da “Comunità Travesio domani”, ha raccolto 304 preferenze, corrispondenti al 33,74 per cento.

A Caneva, Lucia De Marco è la nuova sindaca, con il 47,05% appoggiata da Caneva Centro, Crescere Insieme, Lega, Forza Italia e FdI. Mirto Monte, Più Medici, Esperienza e Novità e Cittadini per Caneva è arrivato al 42,48% e Matteo Astolfi, Astolfi Sindaco e Caneva Civica ha conseguito il 10,47%.

Nei comuni con un solo candidato sindaco sono stati raggiunti i quorum previsti dalla legge regionale. A Barcis è stato eletto Claudio Traina, sostenuto dalla lista “Per Barcis”, con 111 voti. Ad Andreis invece il nuovo sindaco è Fabrizio Prevarin, candidato della lista “Crescere Insieme Andreis – Lista Civica 2026”, che ha ottenuto 95 voti.

Sul fronte dell’affluenza, il dato più alto si registra a Montereale Valcellina con il 55 per cento, seguito da Claut con il 54 per cento. Più bassa la partecipazione negli altri comuni: Travesio si è fermato al 46 per cento, Caneva al 39 per cento, Barcis al 37 per cento e Andreis al 34 per cento.

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