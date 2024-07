Despar Nord, forte legame con imprenditori affiliati Fvg

FVG – Un legame forte quello tra gli imprenditori affiliati e Despar Nord, la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, che rappresenta un valore aggiunto per la rete vendita in tutte le regioni in cui il marchio dell’Abete è presente e che, anche in Friuli-Venezia Giulia, ha un peso specifico significativo.

In Friuli-Venezia Giulia, infatti, sono 50 i punti vendita associati al marchio dell’abete su un totale di 127 esercizi commerciali che compongono la rete vendita in regione. Un network capillare che contribuisce in modo importante ai positivi risultati registrati in regione, contribuendo ad offrire un servizio di prossimità anche nei centri più piccoli, oltre che nei paesi e nelle città.

A testimonianza dello stretto legame che unisce Despar Nord e i suoi imprenditori affiliati, è stata recentemente organizzata una serata conviviale che ha visto la partecipazione del management dell’Azienda e di due imprenditori associati, Alessandro e Zita Flebus che, dopo oltre 50 anni di impegno nell’attività commerciale con l’insegna dell’Abete, hanno concluso il loro percorso lavorativo. Durante la serata i due imprenditori sono stati premiati dal Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia e Direttore Vendite Area Affiliati di Despar Nord con una targa di riconoscenza per i lunghi anni trascorsi insieme a Despar.

Alessandro e Zita Flebus si sono infatti dedicati per oltre 50 anni con impegno e dedizione all’attività commerciale in diversi comuni della regione, oltre che nello storico negozio di proprietà di San Lorenzo Isontino (GO) da loro gestito per 27 anni e diventato un punto di riferimento per la comunità locale. A maggio la gestione del negozio è passata alla società “Gallo Rosso”, che con Despar gestisce in regione altri quattro negozi. Una scelta che, oltre a garantire la continuità di servizio di prossimità agli abitanti del comune isontino, ha permesso di garantire anche una continuità occupazionale per i 9 collaboratori del negozio.

“Questo riconoscimento agli imprenditori Alessandro e Zita Flebus, che da oltre 50 anni fanno parte della nostra Famiglia Despar e hanno scelto di costruire con noi il loro percorso professionale, sottolinea come i rapporti che si instaurano tra la nostra Insegna e i nostri imprenditori affiliati vadano oltre la sola attività commerciale e i meri risultati economici, trasformandosi in legami umani e storie imprenditoriali di successo – ha detto Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia e Direttore Vendite Area Affiliati di Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.) – Sono proprio questi legami, infatti, che nel tempo si dimostrano capaci di diventare un importante motore di sviluppo economico per i nostri territori, nonché anelli di un tessuto sociale che fonda le sue radici in questi negozi di prossimità, segni distintivi della nostra insegna”.