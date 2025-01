Despar rinnova l’impegno al fianco di Fondazione AIRC

FVG – Rendere il cancro sempre più curabile attraverso ricerca e prevenzione: per questo Despar ha scelto di aderire, per il quinto anno consecutivo, all’iniziativa “Arance rosse per la ricerca” di Fondazione AIRC con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica italiana e promuovere l’informazione sull’adozione di sani stili di vita.

Dal 28 gennaio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di Despar Nord aderenti all’iniziativa in Friuli Venezia Giulia, i clienti potranno acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dalla speciale confezione con il logo AIRC.

Per ogni reticella da 2,5 kg acquistata, Despar destinerà 50 centesimi a Fondazione AIRC, dando così un contributo concreto contro il cancro, per sostenere l’impegno di AIRC e dei suoi circa 5.400 ricercatori impegnati nella ricerca per diagnosticare precocemente il cancro e trovare cure sempre più efficaci e innovative.

La campagna di AIRC, che inizia proprio nella settimana nella quale ricorre il World Cancer Day (4 febbraio), vedrà coinvolti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar appartenenti alle sei società che compongono il Consorzio Despar Italia e oltre 11.000 punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio italiano, in una straordinaria alleanza di oltre 60 insegne a fianco di Fondazione AIRC.