Domenica 12 giugno: si vota per 5 referendum e 9 Comuni del Pordenonese

FVG – Chiusa la campagna elettorale, domenica 12 giugno è Election Day.

Si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni, di cui 33 in Friuli Venezia Giulia.

Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di lunedì 13 giugno.

Sono quattro i comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 15mila abitanti (Gorizia, Monfalcone, Azzano Decimo e Codroipo), per i quali, nel caso in cui nessun candidato a sindaco raggiungesse il 50% più uno dei voti, è previsto il turno di ballottaggio domenica 26 giugno.

Nel Pordenonese, oltre ad Azzano Decimo, si vota anche a Casarsa, Prata, Fontanafredda, Maniago, Aviano, Clauzetto, Vito D’Asio e Cimolais.

I 5 quesiti referendari sulla giustizia riguardano la “legge Severino” per l’incandidabilità dopo condanna, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati, la valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari, le firme per le candidature al Csm.

Oggi nei comuni che vanno al voto sono aperti gli uffici elettorali anche per dare la possibilità agli elettori di ricevere la tessera nel caso l’avessero smarrita o esaurita.

Lo stesso vale per il documento di identità senza il quale non è possibile accedere alla cabina elettorale. Il voto va espresso nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.

Alle consuete regole elettorali si aggiungono le misure anti Covid che, come detto, prevedono l’utilizzo della mascherina. La misura non è obbligatoria.

Qui, i nomi dei candidati sindaci e dei consiglieri comunali, affluenza alle urne e, da lunedì 13 giugno, dopo le 14, i risultati elettorali.