Elezioni amministrative, i candidati a Pordenone e in Fvg. Come si vota

KFVG – Sono 68.907 gli elettori chiamati alle urne; possono votare un candidato sindaco oppure una lista (il voto si estende al candidato sindaco collegato) o ancora un candidato sindaco e una lista collegata.

Si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale della lista prescelta e se sono due devono essere di genere diverso altrimenti resta valida solo la prima preferenza espressa.

Complessivamente, sono 11 i candidati sindaco, 29 le liste e oltre 700 gli aspiranti consiglieri comunali.

A Pordenone e Monfalcone, comuni con più di 15 mila abitanti, si può esprimere anche il voto disgiunto tracciando un segno sul nome del candidato sindaco e un altro su una lista non collegata.

A Pordenone sono 4 i candidati: Alessandro Basso (FdI), Nicola Conficoni (Pd), Anna Ciriani (lista civica) e Marco Salvador (lista civica). A Monfalcone, il centrodestra punta su Luca Fasan; sono poi candidati Diego Moretti per il centrosinistra e Bou Konate a capo della lista Italia Plurale. A Pordenone e Monfalcone è eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi.

In caso contrario si andrà al ballottaggio tra i due più votati. Basso, Conficoni e Moretti sono consiglieri regionali, chi di loro dovesse vincere dovrà dunque essere sostituito, con i primi dei non eletti dei rispettivi partiti. Vale a dire Orsola Costanza (per Basso), Chiara Da Giau (Conficoni), Fabio Vizintin (Moretti). A Nimis e San Pier d’Isonzo se viene espresso il voto disgiunto, questo è valido solo per il candidato sindaco.

A San Pier d’Isonzo sono candidati Denise Zucco (Pd e liste collegate) e Alex D’Aronco (lista civica); a Nimis Sergio Bonfini e Fabrizio Mattiuzza, a capo di liste civiche. A Nimis e San Pier d’Isonzo è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Lo scrutinio delle schede inizierà alle 8 di martedì 15 aprile.