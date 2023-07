Estate a Città Fiera: secondo fine settimana di saldi ed eventi per famiglie

UDINE – Estate all’insegna delle iniziative per le famiglie a Città Fiera. Prosegue con successo il calendario di appuntamenti gratuiti pensati per i bambini: “GiocaEstate a Città Fiera”.

Tutti i fine settimana in piazza Show Rondò, sarà possibile partecipare ad uno dei tanti laboratori realizzati in collaborazioni con le associazioni del territorio ed con i punti vendita del centro. La proposta è davvero per tutti i gusti con: laboratori di inglese, di lettura, di disegno, di musica, di storia con i dinosauri e di cucina, per citarne alcuni.

Il prossimo appuntamento in agenda è con i laboratori di cucina di Academia del Gusto venerdì 14 luglio dalle 16, per preparare le merendine fatte in casa. Sabato 15 luglio, grazie alla collaborazione con l’Associazione FVG Brick Team ci sarà invece un laboratorio per costruire con i mattoncini.

Le attività proseguiranno all’insegna dell’inglese venerdì 21 luglio grazie alla collaborazione con Kids & Us Language School con un laboratorio dal titolo ARTS&CRAFTS. Sabato 22 luglio torna Academia del Gusto con un laboratorio dedicato alla frutta estiva.

L’ultimo fine settimana di luglio si chiuderà con un doppio appuntamento con Miky Ritratti Manga per imparare a disegnare in stile giapponese, venerdì 28 luglio e domenica 30 luglio. Sempre venerdì 28 luglio MaBook Store proporrà un laboratorio dedicato alle emozioni con lettura animata dalle lettrici della libreria.

Sabato 29 luglio appuntamento con “Scacchi al Centro” che organizza una vera e propria sfida su una scacchiera gigante nel centro della piazza Show Rondò.

Scacchi al centro ha da poco inaugurato anche una vera e propria sede a Città Fiera, al primo piano del centro commerciale, dove è possibile partecipare a corsi di scacchi per principianti e per esperti.

Le attività proseguiranno poi anche ad agosto e settembre:

programma completo su cittafiera.it