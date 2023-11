Fadiesis, Centrale sonora all’ex centrale idroelettrica di Malnisio il 19

MALNISIO – Strumenti classici ed elettronici, stili musicali del passato e moderni si incontrano per dare vita a una performance originale: è il Concerto Grosso Elettronico che sarà proposto nell’ambito del progetto Centrale sonora domenica 19 novembre alle 18 nell’auditorium dell’ex centrale idroelettrica Pitter di Malnisio.

L’evento Concerto Grosso Elettronico di Valter e Giuliano Poles vede l’esecuzione di brani originali composti e arrangiati per questa formazione sperimentale, gli archi e la fisarmonica saranno amplificati e processati con l’uso di delay e riverberi, mescolandosi e creando textures che fanno parte del mondo elettronico.

Nella musica colta contemporanea, il concetto di musica elettronica si allontana dall’idea di suoni sintetici dal ritmo ossessivo e ripetitivo facendo riferimento invece a una ricerca dove la melodia viene messa al servizio della timbrica e ci si avvantaggi anche di intervalli microtonali e di armonie, intese come textures o tappeti sonori, non affatto riconducibili alla tradizione tonale.

La prima colonna sonora elettronica per un film di fantascienza è del 1956, Il pianeta proibito di F. Wilcox, dove oscillatori e modulatori di prima generazione sostituivano le tradizionali partiture per orchestra per una immediata identificazione e proiezione in mondi futuri. La proposta di questo progetto sta nel mezzo: pur utilizzando suoni e colori dell’elettronica moderna, il tutto confluisce armonicamente dalla tradizione più colta per arricchirsi e ampliarsi con le suggestioni elettroniche più moderne.