Famiglia scomparsa, spuntano lettere con intenti suicidi

TARVISIO – Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l’altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria”.

Lo apprende la Tgr Rai del Fvg dalla Procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella. La Procuratrice ha riferito sempre la Tgr Fvg ha sottolineato “l’estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso”. Le lettere, ha confermato Pradella, sono state trovate dall’inviato di Sky Tg24 e sono già state acquisite.

Intanto continuano le ricerche nel tarvisiano e sul confine sloveno. Al.Rin.