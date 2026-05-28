Adele Maria Pavan ved. Bomben

di anni 99
Ne danno il triste annuncio:
le figlie Giannina, Gabriella e Franca,
i generi, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 29 maggio
alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove la cara Adele Maria giungerà dalla casa di riposo di Castions.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.30 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Adele Pavan Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo