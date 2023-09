FdI, il 2 ottobre convegno sulla riforma delle Province

PORDENONE – “Come dichiarato dal presidente Giorgia Meloni questo è l’anno delle grandi riforme. Nel contesto istituzionale l’obiettivo è avvicinare il centro decisionale, quando possibile, al cittadino, aumentando l’efficienza dei servizi forniti”, dichiara l’onorevole Emanuele Loperfido, portavoce di Fratelli d’Italia Pordenone.

“La soppressione delle Province in Friuli Venezia Giulia – rileva Loperfido – è un esempio: ha fatto emergere quanto fondamentale fosse, per tutti i comuni, per il territorio, ma soprattutto per i cittadini, la funzione di un ente intermedio”.

Il tema è molto sentito da Fratelli d’Italia a tutti i livelli, e in particolare a Pordenone dove il coordinamento provinciale, in collaborazione con il gruppo regionale propone il convegno dal titolo “La riforma delle Province e il superamento della Legge Delrio”. Appuntamento lunedì 2 ottobre all’Auditorium della Regione FVG a Pordenone (via Roma 2), con inizio alle 18:30.

Ci sarà un parterre davvero di rilievo, a dimostrazione della forte volontà politica condivisa a tutti i livelli. Fra gli ospiti ci saranno infatti il senatore Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e il Sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile degli Enti Locali di FdI, che con il Ministro per i rapporti con il Parlamento Senatore Luca Ciriani, pordenonese e quindi “padrone di casa”, affronteranno il tema della riforma sull’autonomia. È in corso infatti, come da linee programmatiche del Governo Meloni, un processo di autonomia differenziata secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale.

In parallelo Fratelli d’Italia vuole far reinserire presto nello statuto del Friuli Venezia Giulia – regione autonoma – l’ente Provincia. “Riassegniamo alla Province competenze fondamentali quali edilizia scolastica, manutenzione stradale, politiche di sviluppo e valorizzazione del territorio. Ripristiniamo un ente di prossimità fondamentale nei rapporti e nei servizi per i cittadini e i Comuni.

Un riferimento molto importante di cui oggi è evidente la mancanza”, rimarca l’onorevole Loperfido. E quindi chi meglio dell’ultimo presidente della Provincia eletto, l’attuale Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, potrà definire durante il convegno gli obiettivi della riforma, per reintrodurre un ente al servizio dei cittadini e del territorio. Aprirà i lavori il consigliere regionale e Presidente della II Commissione permanente Markus Maurmair.