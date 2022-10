Fila a Teatro, “Balloon Adventure” il 16 ottobre

FVG – Dove vanno a finire i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi ? Quando un palloncino prende il volo, tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano tutti i sogni svaniti. Riusciranno a riportarli a terra?

Dentro questa avventura si muove “Balloon Adventure”, spettacolo comico e poetico, dolce e amaro insieme che Collettivo Clown (Lombardia) porterà sul palco del teatro Miotto di Spilimbergo domenica 16 ottobre, alle 16.30, per la rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz e dedicata ai ragazzi e alle famiglie.

Di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano, scenografie Riccardo Pirovano e Marta Fumagalli, costumi Barbara Crimella e Antonella Vino, lo spettacolo si muove con una narrazione leggera, eterea, sognante e vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio “alla stessa ragione del viaggio, viaggiare”. Sicuramente dedicato ai più piccoli, ma capace di arrivare al pubblico adulto perchè anche i grandi sognano, sperano e, nonostante tutto, cercano nell’amicizia il terreno dell’incontro e del confronto per liberarsi dalla zavorra ddell’ipocrisia.

“Balloon Adventure “ è anche un messaggio ambientalista, per insegnare a tutti che niente si crea e niente si distrugge, ma tutto si trasforma. E che qualsiasi oggetto può portare felicità e stupore.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Spilimbergo, con il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione Friuli.

Biglietto intero 6 euro e per le famiglie di 4 o più persone c’è il ridotto di 5 euro a persona; ingresso gratuito fino a tre anni.

Si può acquistare il biglietto in prevendita dal sito www.vivaticket.it oppure il giorno dello spettacolo in contanti o carte.

Maggiori info e tutto il programma su www.filaateatro.it