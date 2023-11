Fondi SICAV: alla scoperta dello strumento di investimento

Quando si parla di fondi SICAV si fa spesso confusione, poiché si tratta di uno strumento di investimento non troppo conosciuto.

L’educazione finanziaria nel nostro Paese è ancora lacunosa, ma quando si parla di risparmi e investimenti è necessario fare chiarezza per prendere delle decisioni informate e, soprattutto, ponderate.

La prima cosa che deve essere sottolineata è che si parla erroneamente di fondi (puoi approfondire qui, leggendo la guida della società di consulenza finanziaria Affari Miei sull’argomento), poiché si tratta di società di investimento. Nello specifico, queste sono entità legali che raccolgono capitali dagli investitori emettendo azioni o quote.

A loro volta, questi capitali vengono investiti in diversi strumenti finanziari secondo gli obiettivi predefiniti. La cosa interessante è che i SICAV offrono sia una possibilità di diversificazione che un accesso a mercati finanziari globali, consentendo agli investitori di partecipare a opportunità di investimento professionalmente gestite.

Una delle principali differenze tra SICAV e fondi è che nel primo caso non c’è separazione tra ente e patrimonio, mentre nel fondo questa separazione è netta. Inoltre, chi aderisce a una SICAV invece di acquistare quote di un fondo compra quote di una società.

Inoltre, i SICAV sono sempre aperti e ciò permette ai soci di entrare e uscire quando preferiscono, procedendo con l’eventuale liquidazione delle azioni. Ciò rende questo strumento molto più liquido rispetto ai fondi, in cui la vendita delle quote può essere più complessa.

Uno dei vantaggi più apprezzati è la flessibilità di questo strumento, dato che gli investitori possono decidere di acquistare o riscattare le proprie quote in qualsiasi momento,. Ciò rende i fondi SICAV indicati per molte esigenze di investimento. Naturalmente alla base di questi fondi c’è una regolamentazione e una tutela per gli investitori, che possono essere sia individuali che istituzionali.

Per capire se questo sia lo strumento più adatto per le proprie esigenze è necessario informarsi a dovere e apprendere quelle che sono le conoscenze di base. Per poter scegliere i fondi SICAV più interessanti è utile conoscerne e valutarne le performance e sapere quali dettagli considerare per effettuare una scelta ponderata.

Ricordiamo che ogni investimento è connesso a un rischio, che può variare a seconda dello strumento prescelto. Tuttavia, è importante valutare al meglio ogni singolo aspetto e rapportare il tutto a quelle che sono le proprie esigenze e le proprie aspettative, che cambiano da investitore a investitore.