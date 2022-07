Frozen Yogurt e Gelato, come accontentare i propri clienti

Il caldo record dell’anno in corso non allenta la morsa e con l’aumento delle temperature sono tanti gli italiani e non che cercano, in tutti i modi, una soluzione per rigenerarsi durante le lunghe e torride giornate. E si sa, nel Bel Paese vi è una predilezione per il cibo e per il buon gusto anche per fronteggiare gli eventi meteorologici.

La soluzione per rinfrescarsi sia in città che in spiaggia e al contempo soddisfare il proprio palato è un bel cono di gelato o una prelibata coppa di frozen yogurt. Chi lavora nel comparto del food non potrà fare a meno di proporre alla propria clientela il piacevole escamotage anti-caldo.

La crescita del consumo

Secondo una stima di Coldiretti, lo scorso anno il gelato ha raggiunto una crescita del 19,5% rispetto a quella del 2020. Tradotto in fatturato, parliamo di circa 2,3 miliardi di euro. Numeri da capogiro che lasciano facilmente intendere come nel corso del 2022 il gelato conquisterà una fetta di mercato ancora più ampia. La ripresa del turismo e la fine delle restrizioni stanno già alzando le stime sul consumo di uno degli alimenti più amati. Ma a dare tante soddisfazioni non c’è solo il classico gelato. Ad aggiungersi alla lista delle golosità rinfrescanti, da qualche tempo ha fatto capolinea il frozen yogurt: una cremosa base di yogurt ma meno acido, da poter guarnire in una infinità di modi.

Gelato e frozen yogurt: che passione!

Riuscire a resistere, soprattutto in estate, a un buon cono gelato o ad una super golosa coppetta di frozen yogurt è praticamente impossibile. Non solo per la qualità e bontà dei prodotti, ma anche per la possibilità di poter gustarsi un dessert che rispecchi i propri gusti e voglie giornaliere. Ecco che entrambi trovano una larga approvazione tra adulti e bambini, tra chi vuole stare attento alla linea e chi invece, senza rimorsi, è pronto ad abbandonarsi a creme, topping e granelle di ogni tipo. Gelato e frozen yogurt sono prodotti che si adattano davvero a tutti.

Altro fattore che ne ha permesso il boom dei consumi è il poter sostituire entrambi i prodotti con i pasti principali. Solitamente con l’estate l’appetito viene meno ed il caldo non invoglia certamente a mettersi davanti ai fornelli. Serve praticità e velocità. Ecco come gelato e frozen yogurt diventano i sostituti di pranzi e cene. Le illimitate combinazioni di gusti e guarnizioni assecondano e accontentano gli altrettanti consumatori alla ricerca del mix ideale.

Offerte allentanti per la propria attività

Come anticipato, chiunque abbia un bar, uno stabilimento o un ristorante non può esimersi dal proporre ai propri clienti entrambi e freschi dessert. Il gelato confezionato è spesso poco allettante, per questo è necessario predisporre la propria attività in modo tale da poter vendere gelato e frozen yogurt fatti sul momento. La freschezza dei prodotti è indubbiamente un valore aggiunto oltre che la possibilità di combinare i gusti come meglio si crede. Italian Slow Food, società con esperienza trentennale nei sistemi di ristorazione, ha così pensato ad una linea, QFrozen, dedicata interamente a dessert freddi di ogni tipo, tra cui gelato e frozen yogurt.

Una macchina, mille usi

Le macchine QFrozen sono adattabili ad ogni genere di necessità. Facili nell’utilizzo, possono essere adoperate anche da chi ha poca dimestichezza nell’arte culinaria. La varietà dei modelli è stata pensata per rispondere sia ai diversi spazi delle attività commerciali che al numero del personale impiegato. Vale la pena soffermarsi su quest’ultimo punto. Trovare dipendenti per ampliare il proprio locale non è così facile.

Spesso si hanno poche risorse economiche a disposizione, mente altre volte risulta essere complicato trovare personale a stagione inoltrata. La macchina self-service è la risposta che molti cercano e che coniuga sapientemente la possibilità di ampliare l’offerta del proprio business senza dover assumere nuove persone. I dessert potranno facilmente essere prodotti dai clienti, abbattendo così le lunghe file e le tediose attese sotto il sole. Un’alternativa divertente per i consumatori che proveranno l’esperienza di scegliere in piena autonomia e assoluta tranquillità il proprio rinfrescante dessert.

Tutte le macchine Qfrozen offrono la possibilità di poter servire gelato e frozen yogurt. Un notevole risparmio sui costi grazie all’acquisto di una sola macchina dai diversi impieghi. Ma non finisce qui.

I risparmi maggiori si hanno nel caso in cui si scelga la formula di comodato d’uso gratuito. A fronte di una spesa minima di prodotti, come basi pronte, granelle e topping, si potrà ricevere gratuitamente la macchina. Pagando solo ciò che si consuma non si dovranno sostenere notevoli investimenti ma, al contrario, si potrà cominciare a beneficiare dei primi guadagni sin dalla vendita del primo gelato. Un modo semplice per offrire il meglio alla propria clientela ed avere un’attività redditizia.