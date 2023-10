Giochi di carte: da quelli online a quelli classici

I giochi di carte rappresentano una tradizione intramontabile che ha affascinato generazioni di giocatori di tutto il mondo. Questi giochi hanno il potere di creare simpatiche sfide tra amici, parenti o semplici conoscenti che si ritrovano per trascorrere momenti di puro divertimento nello scegliere mosse e tattiche per passare in allegria qualche ora spensierata.

Con l’avvento dell’era digitale, molti di questi giochi sono diventati disponibili online, consentendo ai giocatori di sfidarsi in tutto il mondo senza la necessità di un mazzo di carte fisiche ne di trovarsi effettivamente allo stesso tavolo di gioco. Ma quali sono i giochi di carte online più apprezzati?

Quando si pensa alle carte il primo gioco che viene in mente ai più è il solitario, un grande classico dall’origine incerta, ma sicuramente antica, che ha la particolarità di non richiedere avversari: chiunque abbia voglia di fare una partita, dunque, può procedere in completa autonomia. Per giocare a Solitario basta un mazzo di 52 carte: l’obiettivo del gioco è ordinare tutte le carte in quattro pile, una per ogni seme, in ordine crescente partendo dall’asso e finendo con il re. Esistono moltissime varianti del solitario (Klondike di disneyana memoria, il Freecell, il Tredici, il Golf e il LaCune sono le più famose), ciascuna con le proprie regole specifiche e oggi online è possibile trovarle tutte e divertirsi anche da soli nei più svariati modi.

Parlando di giochi di carte classici è impossibile non citare il Burraco, un gioco di carte probabilmente di origini uruguaiane che ha guadagnato popolarità in tutto il mondo ed ha raggiunto la diffusione in Italia a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Si gioca con due mazzi di carte francesi, per un totale di 108 carte, e lo scopo del gioco è quello di avere, al termine della partita, un punteggio superiore a quello dei propri avversari. Le regole del Burraco sono abbastanza semplici e proprio per questo rappresenta un gioco apprezzato da tutti che è possibile giocare sia a livello amatoriale che competitivo ed è disponibile in numerose piattaforme online, consentendo ai giocatori di sfidarsi con avversari virtuali o amici.

Il Sette e Mezzo è un altro gioco di carte famoso e tipicamente italiano, legato in particolare alla tradizione natalizia napoletana. A questo gioco possono partecipare da 2 a 12 giocatori utilizzando 40 carte italiane tradizionali o in alternativa francesi. Sono previste due tipologie di ruoli, che giocano come avversari: il banchiere e il resto dei giocatori, chiamati “giocatori di punta”. Lo scopo del gioco è fare il punteggio più alto senza però andare oltre il sette e mezzo: ecco perché spesso si sente dire “Non sballare!”. Si tratta di un gioco di carte dinamico e divertente che cattura con partite spesso brevi ma intense in grado di appassionare i giocatori più esperti così come quelli alle prime armi.

Al di là dei giochi classici, questi e molti altri come, ad esempio, Scopa, Telesina, Scala 40, Cirulla, online è possibile trovare anche giochi di carte più recenti e particolarmente apprezzati come UNO, un gioco cui è possibile giocare con un apposito mazzo di carte così composto:

• 4 gruppi da 19 carte ciascuno, numerate dall’1 al 9 (due serie), più uno 0; ciascun gruppo di carte si distingue dalle altre per il colore che può essere blu, rosso, verde o giallo.

• Carte azione: questa categoria di carte include le 8 carte “pesca due”, relative ai quattro colori indicati sopra, le 8 carte “inverti” o “cambia giro” e le 8 carte “salta” o “stop”, ciascuna delle quali di uno dei quattro colori sopra indicati.

• Carte Jolly: a questa tipologia di carte appartengono le 4 carte Jolly o Cambio colore e le 4 carte Jolly Pesca Quattro o Cambio colore – Pesca quatto.

Uno è un gioco particolarmente apprezzato da tutti per le sue regole essenziali e intuitive e soprattutto per la possibilità di giocare anche quando si è davvero in tanti a voler partecipare e si avrebbe difficoltà a partecipare tutti insieme ad altri giochi più classici.

In conclusione, i giochi di carte continuano a essere una fonte inesauribile di divertimento e sfida: sia che si tratti di giochi classici giocati con mazzi di carte fisiche o delle loro controparti digitali online, c’è un’ampia varietà di opzioni disponibili per soddisfare i gusti di ogni giocatore e passare momenti divertenti tra amici, o da soli, nelle più disparate occasioni.