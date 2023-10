Scala Reale e Poker: l’Eldorado del tavolo verde

La Scala Reale rappresenta la combinazione di carte più preziosa, simbolo di perfezione numerica e inafferrabilità, una condizione che nel poker è a dir poco rara ed è proprio per questo che viene spesso definita l’Eldorado del tavolo verde, la mano che ogni giocatore aspetta con trepidazione ad ogni partita. Tuttavia, la Scala Reale è solo uno degli aspetti più affascinanti del poker, un gioco che affina le capacità tattiche, le strategie, e stimola il pensiero logico e il calcolo delle probabilità.

Per comprendere le origini di questa avvincente combinazione, tuttavia, è necessario fare un viaggio nel tempo fino alle radici del poker. Questa storia inizia con un antico gioco persiano chiamato “As Nas” che gli storici sostengono abbia raggiunto l’America attraverso i coloni francesi di New Orleans, che a loro volta potrebbero aver appreso il gioco dai marinai provenienti dalla Persia. Tuttavia, esiste anche un’altra teoria che collega l’arrivo del poker in America ai militari francesi che avevano prestato servizio in Persia. La vera origine del poker a dire il vero rimane incerta, ma è certo che il gioco ha avuto la sua fase embrionale negli Stati Uniti nel XIX secolo: a raccontarlo è l’attore britannico Joe Crowell che tra le sue memorie ha lasciato un dettaglio importante ovvero che a New Orleans il poker si giocava con un mazzo di venti carte e prevedeva al massimo quattro partecipanti. Era il 1829, quella che potremmo oggi definire la data zero che permette di dare una collocazione temporale certa al gioco del poker.

Fissata questa data importante si può iniziare a parlare delle varianti e specialità che offre questo gioco: ad esempio il Draw poker, lo Stud poker e il Community card poker, ciascuna con le proprie regole e meccaniche di gioco. Il Draw poker è considerato il più semplice ed è spesso scelto dai principianti. Il Seven-card Stud, con le sue varianti come il 7 card e il 5 card, ha fatto la sua comparsa nel XX secolo. Tuttavia, il poker texas holdem e l’omaha hanno visto un boom negli anni ’50, diventando le varianti più popolari del poker.

La diffusione di Internet e delle nuove tecnologie ha trasformato il poker in un gioco globale, con tornei che coinvolgono giocatori da tutto il mondo: è anche grazie alle diverse piattaforme online che il poker è diventato uno dei giochi di carte più popolari al mondo, con una base di appassionati sempre crescente.

Contestualizzato meglio il poker e le sue varianti possiamo tornare alla nostra Scala Reale, la combinazione di carte più rara e preziosa di questo gioco: basti pensare che in una mano a cinque carte, le probabilità di ottenere una Scala Reale sono estremamente basse, approssimativamente di 1 su 649.740. Questo è ciò che rende la Scala Reale così affascinante e desiderabile. Tuttavia, le probabilità migliorano leggermente in varianti come il Seven-card Stud o il Texas Hold’em, dove le probabilità sono di circa 1 su 30.940.

Una Scala Reale, che è anche la combinazione più alta possibile nel poker, è un tipo di Scala a colore composta da una sequenza di assi dello stesso seme, del tipo asso – re – regina – fante – dieci.

Per gli appassionati del poker, la Scala Reale rappresenta il Santo Graal, l’obiettivo finale. Per aumentare le probabilità di realizzarne una la pratica è essenziale, e gli esperti lo sanno bene, ma si tratta comunque di un evento raro che, quando accade, diventa davvero memorabile.