Giubileo Despar. Premiati 292 collaboratori del Friuli Venezia Giulia

FVG – Si è celebrato mercoledì 5 giugno presso la Nonino Distillatori di Ronchi di Percoto (Udine) l’annuale Giubileo per festeggiare e premiare 292 collaboratori di Despar Nord in Friuli-Venezia Giulia: un appuntamento fortemente voluto e organizzato da Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.) che conta oggi complessivamente oltre 2.124 collaboratori in Regione.

L’evento, ideato oltre vent’anni fa, è divenuto ormai un piacevole appuntamento annuale per il marchio dell’abete, pensato per rendere omaggio ai molti anni di dedizione, impegno e fedeltà che i collaboratori premiati hanno dedicato a Despar, facendo crescere e affermare l’azienda attraverso il loro apporto quotidiano e la loro passione.

A fare da cornice alla premiazione e ai festeggiamenti dei tanti collaboratori Despar è stata la splendida realtà della Nonino Distillatori di Ronchi di Percoto in provincia di Udine, sede prestigiosa del famoso “Premio Nonino” istituito dall’omonima famiglia con lo scopo di stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani.

Una location che va a simboleggiare il forte legame di Despar con le comunità e le realtà del territorio in cui è presente e con tutte quelle aziende che, come la Nonino, rappresentano importanti esempi di tradizione e continuità.

Considerata l’importanza della serata per l’intera azienda, hanno presenziato all’appuntamento tutti i rappresentanti del board di Despar Nord (Aspiag Service Srl), partendo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Paul Klotz e dal Presidente del Comitato di Gestione Christof Rissbacher, accompagnati dagli Amministratori Delegati Arcangelo Francesco Montalvo e Massimo Salviato, che, insieme al Direttore Regionale Despar Nord del Friuli-Venezia Giulia Fabrizio Cicero e al management di Despar Nord, hanno premiato personalmente tutti i collaboratori festeggiati.

I riconoscimenti sono stati conferiti a 37 pensionati e a 255 dipendenti attivi che hanno raggiunto 15,20,25,30,35 e 40 anni di presenza in Despar Nord. Un festeggiamento collettivo che ha messo al centro la valorizzazione della persona, della professionalità, delle competenze e dell’impegno, ma che ha rappresentato anche un’occasione per riaffermare l’unità e la solidarietà che continuano a essere ben presenti all’interno della grande famiglia Despar; una famiglia che intende allargarsi ulteriormente, considerando le nuove opportunità di occupazione che l’azienda ha già aperto sul territorio.

“L’anniversario del Giubileo in Despar è da sempre una grande occasione per festeggiare i traguardi raggiunti insieme e un momento importante per riaffermare lo stretto rapporto fra l’azienda e i suoi collaboratori che con il loro contributo sono fondamentali per il successo di questa azienda, è il commento di Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Despar Nord per il Friuli-Venezia Giulia. Una grande squadra caratterizzata da un forte spirito di collaborazione, rispetto e solidarietà e che rimane fortemente attrattiva soprattutto per i giovani nel mercato del lavoro in questo territorio”.

“È stato per noi un grande piacere ospitare questa bella celebrazione del rapporto fra collaboratori e azienda all’interno della nostra distilleria di Ronchi di Percoto, sede del premio Nonino e fulcro della nostra produzione di grappe con metodo 100% artigianale, un luogo simbolo di ricerca, eccellenza e forte legame con il territorio” è il commento di Antonella Nonino, Consigliere Delegato delle Distillerie Nonino.

“Un appuntamento che si è svolto in un clima familiare dove hanno trovato posto racconti e testimonianze dello spirito di passione, partecipazione e dedizione al lavoro dei collaboratori di Despar nonché di un senso di gratitudine e profonda riconoscenza dimostrato dai vertici aziendali per quanto da loro profuso in tutti questi anni di impegno.

Principi di comunanza di intenti e attaccamento all’azienda che fanno da sempre parte anche del nostro modo di vivere l’attività imprenditoriale e che ci fa piacere siano parte integrante del modo di vivere e interpretare l’impegno lavorativo nel nostro Friuli-Venezia Giulia”.

