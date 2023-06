Gli alieni divertenti sono tra noi, dal cinema alle slot machines

L’immaginario collettivo è da sempre stregato dalla presenza di esseri extraterrestri nel nostro universo. La nostra cultura popolare trabocca di esempi concreti, dai film fino ad arrivare ai videogiochi, e non ha fatto eccezione il settore dei casinò online. In sintesi, ci sono diverse opportunità per godersi la presenza degli “esserini verdi” sui nostri monitor, e non è detto che debba trattarsi di un’esperienza spaventosa. Possiamo infatti trovare diversi prodotti multimediali che basano la loro fortuna sulla presenza di alieni simpatici e divertenti.

Reactoonz (slot online)

Reactoonz è una slot machine online che ha come protagonisti degli alieni divertenti, simpatici e colorati. Il gioco si svolge su una griglia di 7×7, con l’obiettivo di allineare almeno cinque simboli uguali per ottenere delle combinazioni vincenti. Il design del gioco è particolarmente accattivante, con una grafica vivace e con tanti spunti creativi e allegri, che rendono questa slot una delle più divertenti in circolazione. Ovviamente la presenza di questi particolarissimi alieni aggiunge una marcia in più al videogame, e dimostra che il tema degli extraterrestri può essere sfruttato anche in un modo diverso dal solito.

Mars Attack! (film)

Uno dei film più iconici e divertenti sugli alieni è senza ombra di dubbio “Mars Attack!”, diretto da Tim Burton nel 1996. La pellicola racconta l’invasione della Terra da parte di una razza di extraterrestri dalle sembianze bizzarre e grottesche. Il film può contare su un cast stellare, che include ad esempio Jack Nicholson, Glenn Close, Jack Black e Danny DeVito. La pellicola, poi, si distingue per il suo humor nero, per la satira e per le critiche nemmeno tanto velate rivolte alla società americana. Si tratta di un film irriverente, dissacrante e senza peli sulla lingua, che rappresenta ad oggi una vera e propria icona del cinema Sci-Fi a tema alieni.

Luis e gli alieni (cartone animato)

Anche il settore dei film d’animazione ha accolto a braccia aperte gli alieni divertenti. Un esempio perfetto è “Luis e gli alieni”, un cartone animato prodotto nel 2018 e distribuito in Italia dalla Koch Media. La storia segue le avventure di un ragazzino di nome Luis, che si imbatte in tre buffi extraterrestri in fuga dalla loro galassia. L’amicizia tra Luis e gli alieni è al centro della trama, che porta i personaggi a vivere situazioni esilaranti e commoventi. In sintesi, si tratta di un cartone leggero, adatto per tutta la famiglia e ideale per trascorrere un momento di relax votato alla simpatia e all’umorismo.

High On Life (videogioco)

Infine, non potremmo non menzionare “High On Life”, un videogioco che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, per via delle sue caratteristiche uniche. Si tratta di un videogame del tutto fuori dagli schemi, folle sotto certi punti di vista, che fa il verso ad alcuni sparatutto che hanno fatto la storia del gaming. Ci sono armi aliene parlanti, humor nero, situazioni al limite del disgustoso e molto altro ancora. Non deve sorprendere, considerando che High On Life è stato realizzato dai creatori del cartone Rick & Morty.