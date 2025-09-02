Gli sportivi e il tavolo verde: casi famosi

Un punto di contatto tra sportivi professionisti e tavolo verde è emerso più volte negli ultimi anni attraverso. Non di rado, infatti, atleti di fama internazionale hanno dichiarato pubblicamente il loro interesse per il poker o altri giochi da casinò, oppure sono stati fotografati e segnalati durante tornei ed eventi dedicati. Si tratta di una tendenza che mette in luce non soltanto la passione personale di alcuni campioni, ma anche il modo in cui il gioco sia entrato a far parte della cultura popolare, oltre i confini delle sale tradizionali.

Uno dei casi più noti è quello di Neymar Jr. L’attaccante brasiliano ha spesso raccontato la sua passione per il poker, arrivando a partecipare a tornei ufficiali e ad essere associato a marchi del settore. Diverse testate internazionali hanno riportato la sua presenza a eventi importanti, dove ha gareggiato con giocatori professionisti. Per Neymar il poker non rappresenta solo un passatempo, ma anche una sfida mentale, parallela a quella che affronta sul campo da calcio.

Un altro nome ricorrente è Gerard Piqué. L’ex difensore del Barcellona, oggi ritirato, è stato spesso fotografato ai tavoli verdi, sia in Spagna che all’estero. Spesso in compagnia di altri sportivi come Arturo Vidal avrebbe preso parte a diversi tornei internazionali, trovando nel gioco una forma di competizione alternativa alla carriera sportiva.

Spostando l’attenzione sul territorio italiano, anche qui non mancano esempi. Tra i casi citati nel tempo vi è quello di Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale è stato associato al mondo del gioco attraverso interessi personali e dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera e altri quotidiani. Anche se spesso si è trattato più di indiscrezioni che di vere partecipazioni a tornei di rilievo, il suo nome è stato collegato al tema in più occasioni.

Un’altra figura che ha attirato l’attenzione è Cristiano Ronaldo. Pur non avendo una presenza assidua nel poker quanto Neymar, diversi articoli di testate autorevoli come The Independent hanno evidenziato la sua partecipazione a eventi promozionali e a partite benefiche legate al tavolo verde e spesso ha indossato i panni di testimonial, anche se non è l’unico esempio tra gli sportivi più famosi.

Al di fuori del calcio, meritano menzione altri sportivi. L’ex cestista statunitense Paul Pierce, per esempio, ha raccontato pubblicamente la sua passione per il poker, prendendo parte a eventi seguiti negli Stati Uniti. In questo senso, il fenomeno non appare limitato a una disciplina, ma trasversale a diversi ambiti sportivi.

Il quadro mostra come il legame tra sportivi e tavolo verde si sia sviluppato parallelamente a una trasformazione più ampia del settore del gioco. Se in passato il luogo tipico era la sala fisica, con il tavolo verde come simbolo di un ambiente ristretto e riservato, oggi si assiste a un progressivo passaggio verso nuove modalità di gioco con room virtuali del live casinò che consentono di interagire online con un croupier e altri partecipanti, riproducendo l’atmosfera tradizionale in una dimensione digitale. Il settore è in continua evoluzione.