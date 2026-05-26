Pordenone e Parma insieme con Terziario Donna e Consorzio Turismo

PARMA – Si è svolto a Parma nei giorni scorsi un significativo incontro organizzato da Terziario Donna – Donne Imprenditrici di Pordenone: nell’occasione si sono riuniti i due gruppi di imprenditrici del sistema Confcommercio quello di Pordenone e quello di Parma, tutto ciò ha permesso anche il confronto tra il Consorzio Pordenone Turismo e Parma Incoming, un’iniziativa nata con l’obiettivo di condividere le eccellenze e le buone pratiche dei due territori che sono accomunati da una forte vocazione imprenditoriale, associativa e turistica.

La delegazione pordenonese era composta dalla presidente Terziario Donna, Silvia Radetti, le consigliere tra queste la responsabile del Consorzio Pordenone Turismo, Giovanna Santin, e alcune imprenditrici di riferimento del territorio. Ad accogliere il gruppo, la delegazione parmense di Confcommercio rappresentata dal gruppo Donne, Ilaria Bertinelli, dal presidente provinciale Vittorio Dall’Aglio, assieme ai direttori Cristina Mazza e Claudio Franchini.

L’incontro è stato un’importante occasione di confronto e condivisione di pratiche virtuose tra le due province, sia sul fronte della promozione associativa sia rispetto allo sviluppo dell’imprenditoria legata all’accoglienza e al turismo. Particolare attenzione è stata dedicata anche al percorso che porterà Pordenone a essere Capitale Italiana della Cultura nel 2027, valorizzando l’esperienza già vissuta da Parma cinque anni fa, un periodo reso particolarmente complesso dall’emergenza pandemica, ma che ha comunque lasciato importanti insegnamenti in termini di programmazione culturale, promozione territoriale e resilienza organizzativa.



Nel corso della visita è emersa con forza la volontà comune di consolidare una collaborazione fattiva e continuativa tra i due gruppi, favorendo lo scambio di competenze, idee e progettualità capaci di generare nuove opportunità per i rispettivi territori. Il programma ha inoltre previsto momenti di esperienza diretta sul territorio, con visite e approfondimenti dedicati alle eccellenze imprenditoriali locali, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino modelli di sviluppo, realtà commerciali e di servizi e iniziative di successo nel settore dell’accoglienza turistica e della valorizzazione territoriale.

Il gemellaggio tra Pordenone e Parma si conferma così un ulteriore passo concreto verso una rete di collaborazione orientata alla crescita, alla promozione di Confcommercio nella valorizzazione delle imprese e comunità locali attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze.

Nelle foto: Due momenti dell’incontro a Parma