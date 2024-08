Grande partecipazione a 2 Centri estivi organizzati da Comuni Paluzza e Sutrio

FVG – Grande partecipazione ai due Centri estivi organizzati dai Comuni di Paluzza e di Sutrio, che hanno visto coinvolti in molteplici e stimolanti attività bambini e bambine. Svoltisi nell’arco di sei settimane, gratuiti, vi hanno preso parte a Paluzza bimbi delle scuole dell’infanzia e a Sutrio delle scuole primarie.

L’iniziativa rientra nel Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”, un progetto di rigenerazione culturale e sociale che racconta il valore intrinseco del legno, portato avanti dai Comuni di Sutrio e Paluzza.

Dato che le età dei bambini erano significativamente diverse, i due programmi hanno avuto focus e modalità operative diverse.

A Paluzza il programma del Centro estivo si è incentrato sui racconti di leggende e miti della Carnia e del Friuli, con lavoretti manuali, attività musicali e giochi che hanno affrontato un racconto alla settimana e hanno portato alla scoperta dei relativi personaggi. 52 i bambini che vi hanno preso parte, provenienti non solo da Paluzza ma anche da Sutrio, Treppo Ligosullo, Cercivento, Arta Terme.

A Sutrio i bambini del Centro estivo sono stati coinvolti in una riflessione ampia sul bosco, che non solo è un’importante risorsa dal punto di vista naturalistico ed ambientale da conoscere, valorizzare e rispettare ma ha anche un grande valore simbolico ed educativo, dato che il suo essere un insieme di alberi rispecchia la società come insieme di individui.

Quindi si è lavorato sia da un punto di vista didattico e di conoscenza materiale, che metaforico. I bambini partecipanti sono stati 60 a settimana (numero massimo ammissibile), provenienti oltre che da Sutrio, da Paluzza, Cercivento, Arta Terme, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Tolmezzo.

Informazioni

Comune di Paluzza – Tel. 0433 775143 – www.comune.paluzza.ud.it

Comune di Sutrio – Tel. 0433 778032 – www.comune.sutrio.ud.it