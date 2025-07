Italian Baja, il giorno di prologo e prova a Rivignano

PORDENONE – Finalmente! Dopo mesi di preparativi è giunta l’ora dell’Italian Baja 2025 e oggi alla Fiera di Pordenone si accendono i motori della terza gara italiana in una serie iridata FIA, dopo la Formula 1 a Monza e il mondiale rally in Sardegna. Così, tanto per inquadrare la valenza di una competizione che torna, dopo solo un’edizione di stacco, nella Coppa del Mondo Baja FIA, confermando la sua validità per la Coppa Europa, il Campionato Italiano e il Campionato Ungherese. Ecco perché Pordenone, celebrata ora come capitale europea della cultura 2027, è capitale del fuoristrada da oltre 30 anni, con il rimando di attenzioni sul territorio da una vastissima platea internazionale.

Quest’anno sono in lizza 80 equipaggi da 3 continenti e 30 nazioni. Tutto il timing ufficiale viene posticipato di 1’ in ricordo del rallista Matteo Doretto e così stamane prenderà il via dalla Fiera alle 9:01 Juan Cruz Iacopini su Toyota Hilux Overdrive seguito da Denis Krotov su Mini Jwc Rally e da Miroslav Zapletal su Ford F150 Evo. Tutti i primi dieci concorrenti a distanza di 3’ uno dall’altro, gli altri a distanza di 1’. Breve trasferimento a Cordenons dove Iacopini prenderà lo start del prologo “Giulia Maroni” (11 km) alle 9:31. Quindi il rientro in Fiera per la cerimonia di scelta dei numeri di partenza del settore selettivo n. 1 “Rivignano” (35 km) con start alle 14:31, ripetuto dalla gara FIA alle 17:31 mentre la gara nazionale farà solo il primo passaggio.

Classifiche e informazioni su italianbaja.it, diretta del prologo di Cordenons (dalle 9:15) e interviste dalla media zone di Muzzana del Turgnano (dalle 17:30) sul canale YouTube Italian Baja.

Ieri, 3 luglio, in Fiera si sono svolte le conferenze stampa delle autorità e dei principali piloti in gara. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha ringraziato il comitato organizzatore per un evento che dà lustro alla città e valorizza il territorio. Commenti positivi anche dai sindaci di Cordenons, Morsano al Tagliamento, Rivignano Teor, Castions di Strada, Muzzana del Turgnano. L’unione fa la forza, il grande fiume non divide ma unisce.

Poi è stata la volta dei piloti, anche loro carichi di complimenti per una corsa sempre ostica e spettacolare. Sulla carta il favorito della gara FIA è il gaucho Iacopini, settimo alla Dakar 2025, anche se leader provvisorio è il ceco Zapletal, forse mai così vicino alla possibilità di conquistare il trofeo iridato.

Ma ci sono tante incognite tra i rivali, come le credenziali dell’emiratino Khalid Aljafla su Taurus T3, attuale secondo in graduatoria. Tra i veicoli SSV duello tra l’inglese Paul Severn (Polaris Rzr) e Amerigo Ventura (Yamaha Yxz 1000r). Cercherà un ruolo da outsider Andrea Schiumarini (Century CR6). In ottica di Campionato Italiano, sfida a tre fra Alfio Bordonaro (Suzuki Gran Vitara), Manuele Mengozzi (Toyota Hilux) e Michele Abeniacar (Gran Vitara). Ovvio l’interesse per i piloti locali, con il campione italiano SSV Federico Buttò (Can Am Maverick) messo nel mirino da Andrea Tomasini (Polaris Razor). In scena anche Cristian D’Agnolo (Yamaha Yxz1000r) e Claudio Allegranzi (Gran Vitara). Nel comparto navigatori, Stefano Lovisa alle note di Bordonaro, Mirko Brun con Fabio Samsa su Hilux, e Sandra Castellani – causa forfait della vigilia del “mito” Maurizio Traglio – che detterà le note alla giornalista-pilota Irene Saderini su Nissan Pathfinder.