Guida all’acquisto dei faretti da incasso per l’illuminazione domestica

Quando si ha la necessità di illuminare spazi molto vasti, i faretti da incasso rappresentano una realtà funzionale e comoda; al tempo stesso, però, vi si può ricorrere anche per l’illuminazione di corridoi e ingressi. Pensati per essere installati nel controsoffitto, possono essere orientabili o fissi, e aiutano anche a valorizzare speciali oggetti nella stanza, come per esempio dei quadri. L’illuminazione generale che viene garantita dai faretti a led fa sì che la luce possa essere distribuita in maniera uniforme: in una stessa stanza, infatti, i faretti possono essere posizionati in più punti, a seconda delle esigenze.

Versatilità e flessibilità

Nella maggior parte dei casi i faretti sono pensati per essere incassati in un controsoffitto in cartongesso; altre soluzioni che si possono prendere in considerazione riguardano le pareti, le mensole, i pannelli in legno e più in generale tutte le superfici in cui si può realizzare un foro. Ci sono anche faretti che possono essere fissati con viti perché applicati all’esterno. I faretti con diffusori di design sono utili per decorare qualunque ambiente, mentre quelli con ghiera esterna in alluminio sono più tradizionali, e fra l’altro permettono di coordinare il colore a seconda dello stile e dell’arredamento. Da non dimenticare i faretti in gesso, che diventano praticamente invisibili nel controsoffitto.

Le dimensioni dei faretti

La scelta dei faretti deve essere ben ponderata a seconda delle dimensioni. Quelli più piccoli, che non superano i 10 centimetri di diametro, sono quelli che vengono utilizzati più di frequente in casa. Volendo è possibile comporre i faretti in autonomia, decidendo il colore della ghiera e scegliendo le caratteristiche tecniche a seconda delle necessità. In alternativa, si può sempre optare per i diffusori di design realizzati in cristallo. Ci sono, poi, i faretti di dimensioni medie, con un diametro compreso fra i 10 e i 15 centimetri, ideali per un uso commerciale o domestico. Essi generano una grande quantità di luce e si caratterizzano per un design moderno. Possono, inoltre, avere una luce led integrata, esattamente come i faretti più grandi, che hanno un diametro di 16 centimetri o più. Essi vanno bene per gli spazi commerciali e per gli uffici, dal momento che assicurano una grande luminosità. Di forma quadrata o rotonda, esistono anche in versione multipla, e cioè con due o tre elementi. Si parla anche di led panel, dal momento che al posto della lampadina c’è il led integrato.

Le proposte di Lampadadiretta

Quali faretti usare in bagno

Anche in bagno si può puntare sui faretti da incasso, grazie a cui si realizza una luce generale. Ci sono, inoltre, dei faretti particolari grazie a cui la zona della doccia e della vasca può essere trasformata in una spa, il che permette di variare il colore in modo da usufruire dei benefici offerti dalla cromoterapia. Volendo optare per faretti invisibili, invece, non c’è niente di meglio dei modelli in gesso, che lasciano filtrare la luce in maniera efficace; dopo averli incassati, è sufficiente stuccare i contorni, e a quel punto i faretti saranno parte integrante della parete o del soffitto.

Quali vantaggi derivano dai faretti da incasso

Sono numerosi i benefici offerti dai faretti led da incasso: come detto, essi sono in grado di ridurre i consumi, e così consentono di risparmiare anche se la luce che viene emessa è molto potente. Il loro design è elegante e moderno, e grazie alla sua versatilità si adatta a qualunque tipo di ambiente, sia esso commerciale o domestico. Inoltre i faretti led, per effetto delle tecnologie più innovative, riescono a produrre una luce brillante e intensa, come quella dei faretti alogeni di una volta. Così, i colori originali dei tessuti e degli oggetti vengono restituiti in maniera realistica.