Halloween, tanti eventi gratuiti a Città Fiera

UDINE – Da sabato 28 ottobre a mercoledì 1° novembre a Città Fiera un lungo fine settimana ricco di eventi dedicati alla lettura, al gioco e naturalmente al divertimento con i consueti appuntamenti di Halloween.

Il primo incontro in agenda è dedicato al disegno, con il laboratorio in compagnia di MIK¥® (1ª Ritrattista Manga italiana), in programma sabato 28 ottobre dalle 15.30 alle 16.30. Insieme a MIK¥® i bambini potranno imparare a disegnare personaggi mostruosi in stile manga kawaii. (Laboratorio consigliato dai 6 agli 11 anni).

Sempre nello stesso pomeriggio in compagnia degli chef di Academia del Gusto dalle 16:30 alle ore 18:30: biscotti paurosi, laboratorio di cucina per preparare i dolcetti di Halloween. Domenica 29 ottobre dalle 15:30 alle 16:30 appuntamento con un incontro di lettura con laboratorio a tema con Ma Book Store. Sempre domenica dalle 16:30 alle ore 18:30 “Biscotti paurosi”, laboratorio di cucina per bambini, in compagnia degli chef di Academia del Gusto.

Chiuderà il calendario l’appuntamento di lunedì 30 ottobre curato dalla scuola Kids&Us language School: dalle 17 alle 18 “Little Chef”, laboratorio di cucina in inglese per Halloween.

Martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre in Piazza Show Rondò la grande festa di Halloween tanto attesa da tutti i bambini. Dalle 16.00 alle 18.00 in entrambe le giornate animazione con giochi, baby dance, spettacoli di magia e trucca bimbi. Grazie ad ODSTORE un dolce omaggio per tutti i bambini.

Il 1° novembre il centro commerciale sarà aperto

Programma completo su cittafiera.it