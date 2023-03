I gol più veloci della storia del calcio hanno sorpreso chi ha piazzato scommesse sportive

Segnare gol è il compito principale del calcio. Spesso ci vuole molto impegno e tempo per portare la palla nella porta avversaria e segnare. Tuttavia, ci sono volte in cui lo strumento di gioco finisce in rete subito dopo il fischio d’inizio. Ecco i gol più veloci della storia del calcio che hanno sorpreso chi fa scommesse sportive e gli allenatori.

Campionato europeo di calcio

A Euro 1988, l’attaccante bielorusso Sergei Aleynikov impiegò 2 minuti e 7 secondi per aprire le marcature contro l’Inghilterra. Il suo record è durato 16 anni.

Nel 2004, il Campionato europeo si è svolto in Portogallo. Grecia, Spagna e Russia finirono nello stesso gruppo dei padroni di casa del torneo. Dopo le sconfitte contro gli avversari, la squadra di Georgy Yartsev perse la possibilità di accedere ai playoff.

L’allenatore russo ha mandato in campo i giocatori di riserva che non avevano giocato contro gli spagnoli e i portoghesi. Tra questi c’era anche Dmitriy Kirichenko. L’attaccante del CSKA ha avuto 1 minuto e 7 secondi per portare in vantaggio la squadra russa.

Dopo 18 minuti, Dmitri Bulykin ha raddoppiato il vantaggio per la squadra di Yartsev. I greci sono riusciti a recuperare un gol prima del fischio finale.

Coppa del Mondo FIFA

Il torneo in Corea del Sud e Giappone è stato ricordato da chi piazza scommesse sportive per i numerosi scandali arbitrali, che hanno aiutato le Tigri asiatiche a raggiungere il terzo posto e a guadagnare popolarità tra chi piazza scommesse sportive .

Nella partita per la medaglia di bronzo, i coreani hanno affrontato la Turchia. Le “Stelle della Luna” hanno vinto 3-2, con Hakan Shukur che ha segnato il gol iniziale. Le squadre hanno avuto 10,8 secondi da giocare prima del gol record.

Questo storico risultato ha reso il portiere turco ancora più eroe nazionale. Prima della Coppa del Mondo FIFA 2022, Şükür è stato nominato il miglior marcatore del mondo.

Champions League

Con Figo, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos e gli altri campioni spagnoli prossimi alla scomparsa nel 2006/07, il Madrid fu l’unica squadra a perdere la gloria della Champions League. Il Madrid ha perso il primo posto nel girone di Champions League a favore dei francesi del Lione, per cui si è trovato ad affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale.

Il primo incontro al Santiago Bernabeu si è concluso con una vittoria per 3-2 del Real. Nella partita di ritorno, gli “Slivos” avevano in mente almeno di non subire gol. Questo piano è fallito 10,12 secondi dopo il fischio d’inizio, quando il Monaco ha sorpreso gli ospiti in contropiede. Il tiro vincente è stato realizzato dall’olandese Roy Mackay.

“Il Bayern vinse per 2-1, avanzando ai quarti di finale contro il Milan nel 2006/07. Alla fine della stagione, Mackay lasciò il club di Monaco.

Alla fine della sua carriera, Roy ha giocato per il Feyenoord, con cui ha vinto la Coppa d’Olanda. I trofei più importanti nella collezione del giocatore sono due medaglie d’argento della Bundesliga.

Coppa UEFA/Europa League

Lo Slovan Liberec è tre volte campione della Repubblica Ceca, che nei primi anni ’90 ha imposto la competizione con i migliori club europei. Nella Coppa UEFA 2001/02, i bianco-azzurri hanno raggiunto i quarti di finale, ma da allora non sono più riusciti a superare la fase a gironi, non soddisfacendo chi piazza scommesse sportive su di loro.

Nella stagione 2016/17, lo Slovan ha fatto un altro tentativo di raggiungere i playoff. Nel primo turno della fase a gironi, i cechi hanno affrontato il Karabakh dell’Azerbaigian. 10,69 secondi dopo il fischio d’inizio, i visitatori sono passati in vantaggio grazie agli sforzi del centrocampista Jan Sikora.

La squadra di casa ha tenuto botta e ha pareggiato (2-2). Di conseguenza, lo Slovan ha guadagnato solo 4 punti e si è classificato all’ultimo posto nel terzo quarto. Il Karabakh, con 7 punti, si è piazzato più in alto e allo stesso modo non si è qualificato per i playoff.

Sikora ha lasciato il club di Liberec alla fine della stagione in cerca di cose più importanti. Dal 2021 gioca per il Viktoria Plzeň, con cui raggiunge regolarmente la Champions League.