I percorsi Ifts in Friuli Venezia Giulia di Enaip Fvg

FVG – L’istruzione e la formazione sono pilastri fondamentali per il progresso sociale ed economico di una regione. In Friuli Venezia Giulia, l’opportunità di accedere a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) rappresenta una porta aperta verso un futuro professionale di successo. I corsi IFTS sono pensati per formare figure altamente specializzate nel settore tecnico e professionale, rivolte a giovani e adulti con il desiderio di migliorare le proprie competenze e qualifiche.

Ma cosa sono esattamente i percorsi IFTS?

I percorsi IFTS sono progettati per fornire una formazione tecnica e professionale mirata, finalizzata a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro locale e internazionale. L’obiettivo principale è quello di formare tecnici altamente qualificati in grado di gestire processi organizzativi e produttivi d’impresa, comprese le sfide legate alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati.

Qual è l’offerta formativa IFTS di Enaip FVG?

La regione Friuli Venezia Giulia vanta una vasta gamma di corsi IFTS, ecco le proposte di Enaip Friuli Venezia Giulia, tutte esperienze consolidate e con grande successo in termini di inserimento professionale, soddisfazione personale e prospettive di carriera:

1. Tecniche per la Realizzazione Artigianale di Prodotti del Made in Italy – Interior Designer: Un corso che formerà esperti capaci di fornire consulenze estetiche e tecniche per ambienti, oltre a sviluppare abilità nella creazione di immagini grafiche in 3D. Una figura professionale fondamentale per supportare la vendita e creare soluzioni funzionali e suggestive.

2. Tecniche di Industrializzazione del Prodotto e del Processo – Robotica Industriale per le Imprese 4.0: Questo corso mira a formare esperti in grado di integrare e utilizzare sistemi di automazione industriale e robotica, comprese le tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0. Un profilo cruciale per l’evoluzione delle industrie moderne ed un’opportunità da cogliere proprio al momento giusto.

3. Tecniche dei Sistemi di Sicurezza Ambientali e Qualità dei Processi Industriali: un percorso che prepara professionisti a supporto delle aziende nella gestione del sistema qualità e sicurezza ambientale, promuovendo politiche di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, secondo i principi dell’economia circolare ed efficienza energetica.

In corso comprende una serie di certificazioni dal valore economico e di curriculum davvero notevole.

4. Tecniche per la Promozione dei Prodotti e Servizi Turistici – Tour Expert: Questo corso si concentrerà sulla formazione di esperti capaci di gestire le attività di escursione e vendita a bordo delle navi da crociera. Una figura cruciale per il settore turistico e la promozione dei luoghi di interesse. Realizzato in collaborazione con Costa Crociere.

Quali sono le caratteristiche dei corsi IFTS?

I corsi IFTS in Friuli Venezia Giulia si svolgono generalmente in due semestri, per un totale di 800 ore di formazione. Una parte significativa del percorso (almeno il 50%) è dedicata allo stage o all’apprendimento in situazione, che può anche essere svolto attraverso contratti di lavoro in apprendistato. Inoltre, i docenti provengono per almeno il 50% dal mondo del lavoro, vantando una specifica esperienza professionale nel settore.

Chi può accedere ai corsi IFTS?

I corsi IFTS sono accessibili sia ai giovani che agli adulti, sia a chi è già occupato sia a chi è in cerca di un’occupazione. I requisiti per l’accesso includono il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di formazione professionale, oppure l’ammissione al 5° anno di un percorso di istruzione secondaria superiore. L’accesso ai percorsi avviene attraverso una prova di selezione per valutare il livello di competenze dei candidati.

Quali sono le certificazioni e le opportunità?

Al termine dei percorsi IFTS, viene rilasciato il certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV), che ha validità sia a livello nazionale che comunitario. Inoltre, i percorsi IFTS offrono l’opportunità di ottenere Crediti Formativi Universitari (CFU) riconosciuti dall’Università di Udine e di Trieste per specifici corsi di laurea.

I costi e il supporto finanziario

Un elemento vantaggioso dei percorsi IFTS è che la partecipazione è gratuita, grazie al sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo rende i corsi IFTS un’opportunità di formazione accessibile a tutti, senza oneri finanziari.

I percorsi IFTS in Friuli Venezia Giulia rappresentano una straordinaria opportunità per giovani e adulti desiderosi di migliorare le proprie competenze e qualifiche professionali. La formazione tecnica superiore fornita da questi corsi offre un trampolino di lancio verso una carriera di successo e un futuro brillante nel mercato del lavoro moderno.

Approfittare di queste opportunità di formazione significa investire in sé stessi e nel futuro della regione. Per ulteriori informazioni e per accedere alle preiscrizioni, visita www.enaip.fvg.it.