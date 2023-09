Monica Cairoli nel Consiglio nazionale dottori agronomi

FVG – E’ Mauro Uniformi il nuovo presidente del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf). L’ex assessore all’Ambiente Monica Cairoli è entrata in Consiglio nazionale.

Alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, al ministero di Via Arenula, si è insediato il nuovo consiglio che sarà in carica per il periodo 2023/ 2028

IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE

Oltre al presidente Uniformi, al vicepresidente e segretario, ci saranno Luigi Ledda, Luigi Degano, Paolo Ildo Arialdo Baccolo, Barbara Negroni, Luca Crema, Claudia Alessandrelli, Monica Cairoli, Antonio Capone, Carmine Cocca, Giovanni Greco, Daniele Gambetti. Per la sezione B Valentina Marconi.

Il FVG dopo dieci anni esprime un consigliere, la dottoressa forestale Monica Cairoli che è stata per due mandati Presidente regionale dell’ordine.