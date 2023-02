I trend su mobile: le app più scaricate per categoria

Al giorno d’oggi possiamo avere un riguardo sulle applicazioni più famose e che vengono maggiormente installate sul proprio device, che sia un cellulare o un tablet. In generale, le categorie di applicazioni che si troveranno nelle prime posizioni di questa classifica mondiale, sono senz’altro quelle più utili e quasi obbligatorie per qualsiasi dispositivo. Quindi, tutte queste, risulteranno anche essere quelle con una maggiore valutazione sulla loro utilità e funzionalità.

Alcune app, che comunque risultano essere quelle maggiormente scaricate, potrebbero risultare da noi quasi ignote perché sono applicazioni che vengono installate sui propri dispositivi già da default. Ad esempio, questo genere di app, già integrate nel sistema di ogni smartphone, possono essere Google Play giochi, Google Play music, Google Play libri o Google Play service. Quest’ultima, particolare, risulta essere necessaria per permettere al sistema operativo Google di gestire quello Android.

Applicazioni d’intrattenimento

Sui nostri dispositivi, che siano android o con sistema operativo iOS, sono molteplici le applicazioni che possono essere scaricate per avere un attimo di intrattenimento. Una delle app più conosciute e con il maggior numero di valutazioni positive e download su qualsiasi play store, risulta essere, ad esempio, YouTube.

Quest’ultima risulta, infatti, avere più di 10.000 milioni di download essendo considerata l’app storica e più famosa per potersi intrattenere con video divertenti o utili, in base ai propri gusti. Altre app di intrattenimento potrebbero invece essere: TikTok, Instagram, o quelle riguardanti piattaforme di streaming ufficiali.

Oltre alle app dei social network più famosi non dobbiamo ovviamente dimenticare quelle relative ai giochi. Ovviamente in base agli store cambiano le app che la fanno da padrone. Su Google Play nel 2022 nella categoria giochi l’app più scaricata è stata Bucket Crusher mentre al secondo ed al terzo posto troviamo rispettivamente Craft Parkour: 3D Blocky Race e Rope and Balls.

Oltre ai classici giochi dobbiamo però citare anche quelli più di nicchia che forse non tutti conoscono ma che hanno raggiunto un livello di popolarità da non trascurare. Parliamo ovviamente dei casinò games come ad esempio le slot. Per chi è a digiuno sull’argomento consigliamo di dare un’occhiata a questa guida sulle slot che pagano di più del sito bottadiculo.it.

Infine, sempre nella categoria dell’intrattenimento dobbiamo citare le app dei servizi di streaming che permettono a milioni di appassionati di vedere serie tv e film. In questo caso, quasi scontato, il risultato con Netflix ed Amazon Prime Video a recitare un ruolo da protagonista.

Applicazioni di utilità

Che siano cellulari o tablet, le app appartenenti alla categoria dell’utilità risultano essere molteplici, ma in generale, quelle più conosciute risultano essere anche quelle più scaricate, oltre che prime in classifica. In questa categoria si possono trovare app scaricabili gratuitamente o a pagamento che risultano essere utili, ad esempio, per scrivere piccoli o brevi testi, modificare foto, salvare file di grandi dimensioni su cloud di vario genere o notizie.

Un esempio, su un dispositivo android, una delle app più scaricate appartenenti a questa categoria risulta essere l’app Microsoft Word con oltre 1 miliardo di download, oppure l’app Dropbox che al giorno d’oggi rimane ancora la migliore applicazione che permette di sincronizzare file tra diversi dispositivi senza la minima difficoltà. Un’altra app utilissima, infine, può essere Pocket, specie se si è molto interessati a salvare articoli di internet.