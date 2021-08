Il Cda di CA FriulAdria giudica congruo il prezzo dell’Opa fino a 40 euro

MILANO – Il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (la “Società” o “CA FriulAdria”), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’art. 39 del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi dell’art. 102 del TUF e avente a oggetto massime n. 4.159.603 azioni ordinarie (le “Azioni”) della Società, rappresentative del 17,233% del capitale sociale della Società, dedotte le (i) n. 19.865.895 Azioni detenute dall’Offerente, rappresentative dell’82,302% del capitale sociale dell’Emittente, e (ii) n. 112.359 Azioni detenute dall’Emittente.

L’Offerente ricorda che, come indicato nel documento d’Offerta, il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il 9 agosto 2021 e terminerà il 10 settembre 2021 (estremi inclusi) e la data di pagamento della componente “immediata” del corrispettivo dell’Offerta avverrà il 15 settembre 2021.

L’Offerente ricorda infine che, per qualunque richiesta o informazione relativa all’Offerta, i titolari di azioni dell’Emittente possono rivolgersi al numero verde 800 771100 (dall’estero +39 0521 942940) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 o visitare il sito internet dell’Offerente dedicato all’Offerta all’indirizzo https://opacafriuladria.credit-agricole.it.

A giudizio di Chiara Mio, presidente Crédit Agricole FriulAdria “oltre ad aver approvato una delle semestrali migliori di sempre, il Cda della nostra Banca oggi si è espresso sull’offerta pubblica di acquisto lanciata da Crédit Agricole Italia sulle azioni attualmente detenute dai nostri quasi 15 mila soci, giudicando congruo il corrispettivo stabilito fino a 40 euro per azione. Riteniamo che l’investimento di 166 milioni di euro deciso dalla Capogruppo per finanziare l’operazione rappresenti un segnale di fiducia verso la comunità locale e un vantaggio concreto per i soci clienti di Crédit Agricole FriulAdria”.

Per Carlo Piana, direttore Generale Crédit Agricole FriulAdria, “si tratta di un’operazione ispirata a una visione di lungo termine che porta valore al territorio del Nord Est e si inserisce in un percorso di crescita sostenibile del Gruppo di cui facciamo parte. Ai nostri soci ci lega da sempre un rapporto di fiducia che va oltre la relazione commerciale: questa iniziativa conferma l’attenzione verso dei portatori di interesse che, oltre ad essere investitori, nella quasi totalità sono anche clienti della Banca”.