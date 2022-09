Il coinvolgente mondo delle scommesse sportive online

In Italia la passione per lo sport è particolarmente accesa. Il pubblico non è solo attratto dal calcio, il quale vanta il maggior seguito in ambito nazionale, ma è fortemente affascinato da tante altre discipline, tra cui il tennis, il basket, la pallavolo e gli sport motoristici. Per incrementare ulteriormente il livello di divertimento durante la visione delle competizioni, è possibile scommettere sugli eventi più importanti.

Come si scommette online

Per entrare nel mondo delle scommesse sportive online bisogna innanzitutto creare un account presso uno dei bookmakers autorizzati dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. È fondamentale scegliere un sito autorizzato dai Monopoli di Stato al fine di ottenere il massimo livello di sicurezza ed evitare brutte sorprese. A seguito della richiesta di apertura del conto è necessario procedere con una verifica della propria identità, la quale ha lo scopo di offrire il più elevato grado di garanzia al cliente. Il passo successivo consiste nell’effettuare un deposito attraverso uno dei sistemi autorizzati dalla compagnia: i più noti sono le carte di credito e di debito, Paypal e il bonifico bancario. Depositata la cifra stabilita, l’utente può iniziare a puntare sui propri eventi preferiti e, in caso di vincita, è possibile prelevare l’intera somma maturata oppure una parte di essa tramite gli stessi metodi utilizzati per il deposito. Spesso, le agenzie concedono ai nuovi iscritti dei bonus di benvenuto. Il gioco, naturalmente, è riservato ai maggiorenni.

Le scommesse sul calcio

Essendo lo sport più popolare in Italia, il calcio è anche quello più gettonato per quanto riguarda le scommesse sportive e sono quindi le quote Serie A quelle più richieste. Gli utenti possono puntare su tutti i principali eventi legati al mondo del pallone, dalla Liga spagnola alla Premier League, dalla Champions League ai mondiali, dalla Ligue 1 alla Bundesliga. È ampia, inoltre, la tipologia di scommesse a disposizione. Oltre che puntare sui classici 1X2, lo scommettitore può accedere a una lunga serie di giocate, come ad esempio il numero di gol segnati, la doppia chance, i risultati parziali e persino tentare di indovinare la squadra che segnerà per prima. Sono molto apprezzati gli antepost, ovvero le scommesse su chi si aggiudicherà la competizione.

Gli altri sport

Non mancano le scelte per coloro che seguono sport diversi dal calcio. Le modalità delle puntate sono del tutto simili. Ad esempio, prendendo in considerazione la Formula 1, è consentito scommettere sia sul vincitore di un Gran Premio sia sul pilota che conquisterà il titolo mondiale a fine anno. La lista delle competizioni disponibili è davvero numerosa. Si va dai tornei di tennis all’NBA di basket, dalla pallavolo all’hockey su ghiaccio. E accanto alle competizioni di maggior rilievo si collocano quelle legate ai campionati minori, in modo tale da poter consentire agli esperti di puntare sul proprio evento preferito. Altra interessante sezione è quella relativa alle scommesse live: in questo caso lo scommettitore può puntare su match e su gare che hanno già avuto inizio.