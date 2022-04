Il Gruppo CA in Italia premiato agli MF Global Awards 2022

FVG – Il Gruppo Crédit Agricole in Italia esce pluripremiato da questa edizione dei Milano Finanza Global Awards, dedicata al mondo del credito e della finanza italiana e organizzata da Class Editori. Sono cinque i riconoscimenti ritirati dal Gruppo nel corso della serata; tra questi il più prestigioso assegnato nell’ambito dell’edizione appena conclusa è andato a Giampiero Maioli, Responsabile di Crédit Agricole in Italia, nominato Banchiere dell’Anno.

Durante questo appuntamento, che da sempre vede la presenza delle istituzioni bancarie e dei maggiori esponenti della finanza italiana, Crédit Agricole Italia ha ricevuto, inoltre, il Premio Leone d’Oro come Miglior Comunicazione Istituzionale collegata ad un’operazione straordinaria per l’Opa Creval.

Oltre al Leone d’Oro, il Gruppo ha ottenuto un altro importante riconoscimento nella categoria Creatori di Valore, che ha eletto Crédit Agricole FriulAdria come Miglior Banca del Friuli-Venezia Giulia.

Il premio viene assegnato in base ad un indicatore specifico calcolato dagli analisti di MF che coniuga dimensioni e risultati, con l’obiettivo di individuare gli istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di generare profitti. Dal Premio Creatori di Valore emergono quindi gli ottimi risultati che le banche stanno raggiungendo dal punto di vista della gestione a livello regionale.

“Nel 2021 Crédit Agricole FriulAdria ha chiuso il bilancio con 58 milioni di utile, in crescita del 12%, acquisendo 24mila nuovi clienti ed erogando un miliardo di nuovo credito alle famiglie e alle imprese del territorio – ha dichiarato il direttore generale Carlo Piana – È quindi una grande soddisfazione per noi confermarci miglior banca del Friuli Venezia Giulia e aggiudicarci questo riconoscimento per la nona volta negli ultimi 14 anni. Intendo ringraziare tutti i colleghi, a nome dei quali sono intervenuto alla cerimonia di consegna a Milano, e dedicare loro il Premio”.

Per la categoria Innovation Award Accenture/Milano Finanza, la Banca è stata premiata nell’ambito dei Servizi Finanziari per Non solo Impresa, un riconoscimento che conferma la storica attenzione del Gruppo per il mondo delle imprese e della sostenibilità. La stessa categoria ha visto protagonista anche Agos, società di credito al consumo del Crédit Agricole in Italia, che si è aggiudicata il Premio per la Sustainability Challenge.