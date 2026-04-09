Il mercato globale del gioco digitale: differenze tra casinò non AAMS e casinò ADM

Il gioco digitale è in rapida crescita in tutto il mondo, con un incremento fino al 2030 compreso tra l’8% e il 10%. La crescita è trainata dal potenziamento delle reti mobile (nello specifico, il passaggio dal 4G al 5G) e dall’ingresso di attori con tecnologie innovative.

L’Europa è uno dei mercati più attivi con il 40% dei volumi mondiali e, ciò nonostante, è l’area geografica più regolamentata. In Italia il gioco digitale rappresenta per ora il 20% delle scommesse totali, ma è in rapida crescita.

Il nostro Paese richiede agli operatori di avere una licenza ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), ex licenza AAMS. Ciò nonostante esistono nel mercato globale tanti operatori che non sono AAMS.

Il perché di operatori del gioco d’azzardo non AAMS

Non tutti gli operatori di giochi online per maggiorenni scelgono di adottare una licenza ADM e i motivi sono dei più disparati.

Alcuni scelgono di adottare licenze più generali con le quali possono comunque operare in molte nazioni del mondo, senza dover avviare processi di richiesta di ulteriori licenze specifiche.

Va anche aggiunto che, dal lato del giocatore, i casinò non AAMS possono presentare talvolta un catalogo di giochi più ampio rispetto ai loro omologhi dotati di licenza ADM. I non AAMS hanno minori vincoli sui bonus e le promozioni periodiche che emettono, quindi elargiscono ai propri clienti bonus più ampi e promozioni diversificate in base ai mercati in cui decidono di operare, e in cui lo possono fare.

Sempre in base alla licenza internazionale richiesta, le sale da gioco online non AAMS introducono nei loro sistemi alti standard di sicurezza dei dati personali dei clienti e delle informazioni finanziarie condivise da questi ultimi.

Le modalità di pagamento accettate sono quelle generalmente ammesse da tutti gli operatori del settore, quindi i bonifici (anche internazionali), le carte di pagamento in genere e le carte di credito dei principali circuiti internazionali, i portafogli elettronici forniti da società terze.

Perché alcuni utenti cercano i casinò non ADM?

I motivi che spingono un giocatore a cercare nel web i casinò non ADM sono dei più disparati. Alcuni lo fanno per semplice curiosità di conoscere piattaforme di intrattenimento mai sperimentate prima, altri giocatori sono attratti dalla possibilità di cimentarsi in giochi altrimenti a loro preclusi.

Tali servizi di intrattenimento potrebbero fornire meno limiti sui depositi e flessibilità finanziaria, tuttavia è qui utile alzare il livello di attenzione trattandosi delle proprie riserve di denaro.

Non ultimo, i bonus economici più alti sono una calamita potente capace di attirare a sé un vasto pubblico di appassionati ai giochi d’azzardo.

In conclusione, mentre la distinzione tra piattaforme AAMS e non AAMS non riguarda la legalità in senso assoluto, ma piuttosto la giurisdizione e il livello di tutela previsto per i consumatori, gli utenti restano liberi di raccogliere le informazioni più pertinenti per fare la scelta giusta.

Dunque lo “spazio digitale” fornisce ai naviganti una doppia filosofia regolatoria che convive nello stesso ambiente, a beneficio di diverse tipologie di giocatori appassionati.