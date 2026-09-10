Il Vespucci torna in Italia e chiude a Trieste: appuntamento con la Barcolana

TRIESTE – Nave Amerigo Vespucci, impegnata nel Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, si prepara al ritorno in Italia, dove tra settembre e ottobre raggiungerà le città di Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia e Trieste.

A Trieste concluderà la campagna in occasione della 58ª edizione della Barcolana. Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, annunciato nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A. e sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Enel sostiene il progetto Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026. Dopo la sosta a Cadice (Spagna), la prima tappa del rientro in Italia sarà in Sardegna: dal 13 al 15 settembre la Nave Scuola della Marina Militare sarà ormeggiata a Cagliari, presso il Molo Ichnusa.

In occasione della sosta cagliaritana, nei pomeriggi del 13 e del 14 settembre il Vespucci sarà aperto al pubblico per le visite a favore della popolazione.

Il 15 settembre, Nave Amerigo Vespucci si ricongiungerà in mare con Nave Etna per la Cerimonia di Fine Campagne d’Istruzione 2026. Dal 17 al 19 settembre Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Castellammare di Stabia, nel cui cantiere navale nel 1931 è stata varata.

Il 20 settembre Nave Amerigo Vespucci raggiungerà la città di Napoli dove sosterà fino al 25 settembre. A Napoli Nave Vespucci ospiterà i team dell’America’s Cup impegnati negli stessi giorni nella Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre.

Dopo la sosta campana Nave Amerigo Vespucci raggiungerà la laguna veneta e dal 2 al 7 ottobre ormeggerà a Venezia presso Riva di San Biasio – di fronte al Museo Storico Navale – in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS), uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione e alla sicurezza marittima, che si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 presso l’Arsenale della Marina Militare di Venezia.

Il Simposio, organizzato dalla Marina Militare, è giunto alla sua quindicesima edizione e dal 1996 riunisce ogni due anni i vertici delle Marine estere, rappresentanti del mondo accademico, dell’industria, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. Il tema di questa edizione, “From Regional Waters to Global Influence: generating effects across the midland seas of the world”, propone una riflessione sulla crescente influenza delle dinamiche regionali sugli equilibri globali e sulle relative implicazioni nell’ambito del dominio marittimo.

Nave Amerigo Vespucci terminerà la Campagna 2026 a Trieste in occasione della Barcolana, la regata più partecipata del mondo con oltre 2.000 imbarcazioni, e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mediterraneo, con oltre 1500 miglia no stop da Genova a Trieste, che alla sua sesta edizione arriva per la prima volta nel capoluogo giuliano.

Accanto a Nave Vespucci a Trieste ci sarà anche il Villaggio IN Italia dall’8 al 12 ottobre che ospiterà un palinsesto ricco di appuntamenti. Concluso a Trieste il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna Nord America 2026, Nave Vespucci omaggerà con una sosta la città di Ravenna quale Capitale Italiana del Mare 2026.