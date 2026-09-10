Trieste Airport, nuovo volo per Amsterdam

TRIESTE – Nuovo collegamento per il Trieste Airport, con l’attivazione dalla primavera 2027 della rotta Amsterdam-Trieste.

E’ quanto annuncia Transavia, smart carrier del gruppo Air France-Klm.

Si tratta, come riporta una nota congiunta di Trieste Airport e Transavia, del primo collegamento diretto in assoluto tra Trieste e la capitale olandese.

I biglietti saranno acquistabili dal 16 settembre.

L’operativo estivo di Transavia prevede un network di 87 destinazioni e include lo spostamento su Amsterdam-Schiphol del collegamento precedentemente operato su Rotterdam, già operativo dal 2025.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare la scelta di Transavia che, per la prima volta in assoluto, opererà un collegamento diretto con Amsterdam dall’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia – ha commentato Fabio Gallo, ad dell’Aeroporto di Trieste – grazie a un lavoro sinergico con PromoturismoFvg, che ha promosso e tutt’ora sta promuovendo in modo eccellente la nostra destinazione nei Paesi Bassi, il vettore aereo ha scelto di attivare un collegamento con la capitale olandese, a testimonianza della crescente domanda per questa destinazione; un collegamento diretto con una tra le più importanti capitali europee rappresenta un importante valore aggiunto sia per il nostro scalo che per l’intera comunità del nostro territorio”.

Questo nuovo volo, ha concluso, “contribuisce a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, favorendo mobilità, networking e sviluppo di nuove opportunità, oltre a sostenere i flussi turistici in entrambe le direzioni”.