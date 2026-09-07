Settembre in Carnia, tra natura, e-bike e i segreti del bosco

FVG – Quando l’estate cede il passo all’autunno, le Alpi Carniche – in Friuli Venezia Giulia – si trasformano in un palcoscenico di colori caldi, profumi intensi e silenzi rigeneranti. Settembre in Carnia non è solo un mese di transizione, ma il periodo ideale per scoprire il volto più autentico di questo angolo del Friuli Venezia Giulia. Lontano dalla folla agostana, il comprensorio del monte Zoncolan – fra le cime più famose del Friuli Venezia Giulia – rievoca i suoi riti più profondi e condivide la sua bellezza con i visitatori, che accoglie con il calore di una casa e con i servizi di un hotel negli Alberghi diffusi di Sutrio, Paluzza, Comeglians, Ovaro, i cui alloggi sono ricavati dalla sapiente ristrutturazione di vecchi edifici, indipendenti ma facenti capo a un’unica reception.

Un momento ideale per passeggiate e pedalate lungo tracciati fra boschi e radure, per fare attività all’aria aperta, per gustare i rustici e genuini piatti della tradizione montana. Per far scoprire il territorio a piedi, su due ruote o attraverso laboratori creativi, con attività adatte sia agli escursionisti esperti sia alle famiglie con bambini, il consorzio Visit Zoncolan propone per il mese di settembre un ricco Calendario Experience con l’accompagnamento di guide ed esperti.

La magia della fauna selvatica: dall’alba nel bosco al bramito del cervo

Le esperienze più suggestive del mese sono senza dubbio quelle legate alla fauna locale. Gli escursionisti più mattinieri possono partecipare all’uscita “All’alba nel bosco”, una camminata silenziosa partendo dallo Zoncolan per osservare le tracce degli animali e avvistare, con un po’ di fortuna, cervi e marmotte al risveglio, concludendo l’avventura con una colazione nel bosco. Al calare della sera, l’atmosfera si fa magica con “Canto selvaggio”, una breve passeggiata al tramonto tra i boschi di Malga Lavareit. Accompagnati da una guida, ci si ferma in totale silenzio per ascoltare il potente richiamo dei cervi maschi durante la stagione del bramito, un rito primordiale che rende settembre il mese più affascinante per vivere questi aspetti wild sulla montagna carnica.

Escursioni botaniche e passeggiate per tutta la famiglia

Sotto il segno della natura incontaminata e delle antiche tradizioni montane, tra le proposte di punta spiccano le passeggiate naturalistiche dedicate al riconoscimento e all’utilizzo delle erbe spontanee di montagna. A Cleulis, accompagnati da Ursula Puntel – erborista, divulgatrice e custode di antiche tradizioni – i partecipanti possono imparare a identificare fiori, foglie, frutti, cortecce e fusti, scoprendo come impiegarli in cucina per ottimi risotti o nella preparazione di tisane, infusi e frutti sotto spirito, il tutto completato da una degustazione di prodotti locali. Per chi preferisce la camminata lenta, l’appuntamento ideale è il trekking alla montagnetta di Priola, frazione di Sutrio. Questo itinerario ad anello offre un’avventura lenta immersa nella totale tranquillità della montagna, fra boschi e radure, ideale sia per gli adulti che per i più piccoli, e prevede anch’esso una sosta per assaporare le prelibatezze del territorio. Molto piacevoli sono anche le Passeggiate tra i borghi e i mestieri antichi di Paluzza.

Adrenalina in e-bike e laboratori per i più piccoli

Gli amanti delle due ruote non possono perdere l’escursione “La Panoramica delle Vette” in e-bike. Con partenza da Ravascletto, il percorso conduce i ciclisti in uno splendido anfiteatro naturale ai piedi del Monte Crostis, con alle spalle l’imponente Monte Coglians, il “Re della Carnia”.

Un itinerario di 32 chilometri che regala uno sguardo a 360 gradi su panorami di straordinaria bellezza. Settembre riserva un’attenzione speciale anche ai bambini dai 6 anni in su con il laboratorio creativo organizzato a Sutrio nella sede di Visit Zoncolan, durante il quale i piccoli artigiani possono costruire e decorare una casetta-mangiatoia per gli uccelli, riciclando barattoli di uso comune e pezzi di legno. Per le famiglie sono organizzate visite alla Fattoria Diffusa, dove i bambini possono toccare con mano la vita rurale tra galline, orti, formaggi, e delle attività di avvicinamento al cavallo, che iniziano con la cura del cavallo e la sua sellatura in scuderia e si concludono con una bella passeggiata in sella fra i boschi e, volendo, con un pranzo tipico in agriturismo.

Tutte queste Experience (e le altre all’insegna di ambiente, storia, cultura, organizzabili anche individualmente) sono prenotabili direttamente su www.visitzoncolan.com/experience.

Informazioni – Visit Zoncolan – Tel. +39 0433 778921 – www.visitzoncolan.com – [email protected]