Concerto milionario Bocelli, indagine Finanza in Regione

TRIESTE – Si allarga l’indagine sul faraonico concerto di Bocelli in occasione dei 50 del terremoto del 1976 in Friuli Venezia Giulia. Dopo l’esposto alla Anac da parte del Pd, in queste ore la Guardia di finanza di Trieste ha fatto un accesso agli atti alla Direzione regionale alle Attività produttive, dopo un esposto alla Corte dei Conti sul concerto di Andrea Bocelli dello scorso maggio a Gemona, in occasione del 50esimo anniversario del terremoto.
Da quanto è filtrato, i dirigenti della Regione hanno collaborato attivamente al lavoro dei finanzieri.
Le Fiamme gialle avrebbero acquisito corposa documentazione che è già in fase di approfondita valutazione.
“Posso solo confermare l’attività in corso – ha fatto sapere, interpellato dall’ANSA, il generale di brigata Stefano Commentucci, comandante provinciale della Gdf di Trieste – sulla quale c’è il più stretto riserbo dopo l’incarico conferitoci dalla Corte dei Conti”.