Io Sono Friuli Venezia Giulia e Despar Nord rafforzano la partnership

TRIESTE – Si consolida ulteriormente la partnership tra Despar Nord (Aspiag Service), concessionaria del marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, e IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA, il progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito da Fondazione Agrifood FVG, nato con l’obiettivo di valorizzare le filiere agroalimentari regionali, informando i cittadini sull’origine dei prodotti e sull’impegno delle imprese sulla sostenibilità garantendo trasparenza e tracciabilità dei prodotti locali.

A questo progetto di sistema aderisce dal 2021 anche Despar Nord contribuendo, attraverso la sua capillare rete vendita in regione, a diffonderne i valori e ad essere un veicolo di promozione della qualità e delle peculiarità dei prodotti locali verso il cliente finale, confermando l’alleanza con il territorio per la promozione del “made in Friuli Venezia Giulia”. Un impegno che l’adesione al marchio collettivo regionale ha consolidato e arricchito, ma che Despar Nord porta avanti da oltre dieci anni all’interno dei propri punti vendita anche attraverso il progetto “Sapori del Territorio”, il marchio proprietario dell’insegna dell’Abete che solo in Friuli Venezia Giulia raccoglie oggi a scaffale oltre 700 referenze micro-locali e regionali provenienti da circa 85 produttori della regione.

E proprio la scelta di aziende che danno valore alla filiera locale della regione è il cuore del progetto IO SONO FRIULIVENEZIA GIULIA che da oggi si rafforza con una nuova iniziativa promossa da Fondazione Agrifood FVG in collaborazione con PromoTurismoFVG e con il sostegno di Despar Nord. Si tratta di “Sapori di… Friuli Venezia Giulia”, un viaggio che, attraverso un particolare truck appositamente attrezzato per ospitare show cooking e degustazioni, farà tappa in diverse città e paesi, raccontando i prodotti locali e i loro artigiani produttori con uno sguardo al grande patrimonio di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni del territorio.

Il tour partirà il 23 giugno da Lignano e terminerà a dicembre a Gorizia, toccando complessivamente dieci località della regione con un format di degustazione, show-cooking e racconto dei prodotti del territorio marchiati IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA dalla voce degli artigiani del buon cibo che li producono. Sarà Giuseppe Cordioli, giornalista e critico enogastronomico, ad accompagnare il pubblico nell’assaggio dei prodotti del territorio sapientemente abbinati e interpretati dagli chef che cucineranno all’interno del truck, trasformando i prodotti forniti dalle aziende coinvolte in piatti gastronomici di cui i partecipanti potranno apprezzare il gusto e, contemporaneamente, scoprire l’impegno nella sostenibilità ambientale, economica e sociale dell’azienda che li produce.

L’impegno di Despar Nord per il territorio regionale e la nuova iniziativa “Sapori di… Friuli Venezia Giulia” sono stati presentati oggi in una conferenza stampa che si è svolta a Trieste presso la Sala Predonzani in Piazza Unità d’Italia e a cui hanno partecipato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Pier Giorgio Sturlese Presidente della Fondazione Agrifood FVG, Christof Rissbacher, Presidente del Comitato di Gestione di Despar Nord (Aspiag Service) e Fabrizio Cicero, Direttore Regionale di Despar Nord (Aspiag Service) per il Friuli-Venezia Giulia.

“Il progetto “Io sono Friuli Venezia Giulia” è una scommessa vinta e un successo ottenuto grazie alla partecipazione di tutti gli attori del territorio; insieme stanno facendo crescere questa rete che rappresenta un volàno importantissimo di promozione della nostra regione – è il commento di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia –. Questo marchio racchiude in sè i valori del territorio e delle sue eccellenze, ma anche la sostenibilità e la tracciabilità di ciò che viene prodotto in regione: è un’iniziativa di sistema, che coinvolge non soltanto il comparto agroalimentare, ma anche le offerte produttive e turistiche. “Sapori di…Friuli Venezia Giulia” che presentiamo oggi e che nasce dalla sinergia tra gli enti di promozione regionale e Despar Nord è un’ulteriore spinta per far conoscere a un pubblico sempre più ampio le storie delle aziende produttrici della nostra regione. Inoltre, è anche un esempio concreto di che cosa significa fare sistema per promuovere quanto di meglio questo territorio sa esprimere attraverso un lavoro di squadra, per valorizzare un patrimonio unico di saperi, tradizioni, know how e persone ”.

“Io sono Friuli Venezia Giulia è un marchio integrato che non solo valorizza il comparto agroalimentare, ma anche il turismo, la cultura e, in generale, il nostro territorio regionale – ha affermato l’Assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini –. Proprio in questa prospettiva si inserisce la nuova iniziativa itinerante “Sapori di… Friuli Venezia Giulia” con la quale, assieme a tutti i partner coinvolti, vogliamo catalizzare l’interesse del grande pubblico sul nostro Friuli Venezia Giulia, mostrando le sue eccellenze e raccontando le storie di quegli esempi di dedizione e professionalità che sono i produttori locali. Un’iniziativa che sposa appieno lo spirito del brand Io sono Friuli Venezia Giulia e in particolare i concetti di tradizione, genuinità e sostenibilità, intesa come ambientale, sociale ed economica, ormai indispensabile anche nella promozione turistica. Siamo sempre più convinti, e i risultati ce lo stanno dimostrando, che questi siano strumenti fondamentali per farci conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio”.

“I numeri raggiunti in appena quattro anni dal progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia dimostrano la sua lungimiranza e la capacità di conciliare gli interessi sia dei produttori sia dei consumatori – ha detto Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood e Bioeconomy FVG –. Oggi sono ben 369 le aziende agroalimentari della regione aderenti, con oltre un migliaio di prodotti marchiati. Ma uno dei plus del progetto è quello di saper coinvolgere l’intera filiera, quindi anche i distributori e utilizzatori professionali, come per esempio i ristoratori, che si riconoscono nei valori insiti in questo marchio della tracciabilità e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questo anello fondamentale è rappresentato oggi da ulteriori 383 aziende aderenti. Infine, al progetto vanno ascritte anche 1.237 iniziative di co-branding.

In tutta questa rete, Despar sta giocando un ruolo importante e quello presentato oggi è un ulteriore passo avanti nella giusta direzione per creare valore aggiunto a favore del sistema economico e sociale del Friuli Venezia Giulia”.

“La nostra azienda è da sempre in prima linea nell’incentivazione e promozione delle filiere locali in tutti i territori dove è presente – ha aggiunto Christof Rissbacher, Presidente del Comitato di Gestione di Despar Nord (Aspiag Service) – Scegliere per i nostri negozi prodotti del territorio significa per noi dare linfa a uno sviluppo in ottica di sostenibilità, valorizzare il lavoro dei produttori locali, preservare la qualità e la genuinità dei prodotti, garantire lo sviluppo del territorio, promuovendo l’economia locale e aumentando la trasparenza, la fiducia, e la crescita di tutta la catena agroalimentare. Un impegno che, come Despar Nord, portiamo avanti da oltre dieci anni grazie al progetto Sapori del Territorio e che abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente in questa regione abbracciando il progetto regionale IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA, così come aderendo a protocolli regionali nelle altre aree in cui siamo presenti. Un impegno che oggi continua a crescere con la nuova iniziativa del tour del gusto che siamo felici di promuovere insieme alla regione e agli altri enti promotori, rinnovando l’alleanza con questo territorio e dimostrando ancora una volta come la sinergia virtuosa tra pubblico e privato possa contribuire a sostenere la crescita economica e sociale delle comunità in un’ottica di sviluppo sostenibile”.

“IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA è una grande opportunità per il nostro territorio – ha concluso Fabrizio Cicero, Direttore Regionale di Despar Nord (Aspiag Service) per il Friuli Venezia Giulia – Dare voce a questo marchio attraverso la nostra rete vendita capillare è un’ulteriore occasione per confermare il radicamento dell’azienda in questa regione e ribadire il nostro impegno a restituire valore al territorio in cui l’abete Despar affonda le radici da oltre sessant’anni. Un impegno che si concretizza ogni giorno anche nel promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro territorio puntando al rispetto e alla promozione dei produttori locali, del territorio da cui provengono e delle comunità che lo abitano. Siamo per questo felici di essere promotori insieme agli enti regionali della nuova iniziativa “Sapori del Friuli Venezia Giulia On Tour” con cui rafforziamo il nostro impegno all’interno del progetto regionale, contribuendo a promuovere i prodotti e le filiere agroalimentari locali dentro e fuori i confini italiani grazie al nostro essere parte del Gruppo Spar Austria, che comprende anche le organizzazioni Spar di Slovenia, Croazia, Ungheria e Austria, verso il quale esportiamo molte specialità regionali, affermando così, ancora una volta, il nostro ruolo di ambasciatori del Made in FVG”.

