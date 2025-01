La raccolta fondi Despar contribuisce all’apertura del Fisio Medical Center, primo polo in FVG per la riabilitazione oncologica pediatrica

FVG – È stato inaugurato a Pradamano il Fisio Medical Center, il primo polo innovativo in Friuli-Venezia Giulia dedicato alla riabilitazione e al benessere dei bambini affetti da patologie oncologiche e delle loro famiglie. Un progetto ambizioso, promosso da La Casa di Joy ODV, l’organizzazione di volontariato da anni in prima linea nel supporto ai piccoli pazienti oncologici e ai loro cari, e reso possibile grazie anche al supporto dei clienti di Despar Nord, che ha contribuito alla sua realizzazione attraverso la raccolta fondi natalizia del 2023 “Un piccolo gesto: Il tuo dono alla comunità”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Enrico Mossenta, Sindaco di Pradamano, Alessandro Venanzi, Vice-Sindaco di Udine, Riccardo Riccardi, Assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità del Friuli-Venezia Giulia, Rita Di Rienzo, Presidente dell’Organizzazione di volontariato “La Casa di Joy”, Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord e Tiziana Pituelli, Responsabile Marketing e Ufficio Stampa Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord.

Nello specifico, il Fisio Medical Center è stato progettato per rispondere alle necessità fisiche, emotive e sociali dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie, integrando competenze mediche, psicologiche e terapeutiche in un approccio multidisciplinare. Il centro si distingue infatti per il suo impegno a fornire un’assistenza completa e gratuita, che comprende consulenze specialistiche in oncologia pediatrica, medicina palliativa e nutrizione. Tra i servizi principali spiccano trattamenti personalizzati per il recupero motorio e il benessere fisico, prestazioni infermieristiche dedicate e un sostegno psicologico completo, con sedute individuali, terapie familiari e percorsi di elaborazione del lutto. Inoltre, la struttura presenta spazi dedicati alla formazione e all’aggiornamento, con conferenze, sessioni di telemedicina e corsi specializzati per le cure domiciliari e la sicurezza.

Il progetto è stato reso possibile anche grazie alla generosità dei Clienti del marchio dell’Abete, che, attraverso la campagna natalizia attivata nei punti vendita del Friuli-Venezia Giulia nel 2023, hanno avuto l’opportunità di donare una cifra complessiva di 114.008,74 euro, arrotondando l’importo della propria spesa durante il pagamento alla cassa. Un risultato che dimostra quanto la comunità possa fare la differenza, contribuendo alla realizzazione di iniziative che migliorano concretamente la vita di chi è in difficoltà.

“Il nostro Comune è orgoglioso di ospitare una realtà così importante e innovativa come il Fisio Medical Center. – ha dichiarato Enrico Mossenta, Sindaco di Pradamano – Siamo felici di poter contribuire, come comunità, alla realizzazione di un progetto che non solo risponde a esigenze sanitarie fondamentali, ma che promuove anche valori di solidarietà e accoglienza. È quindi un onore vedere Pradamano diventare il cuore di un progetto che, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, migliorerà la vita di molte famiglie.”

“Questo importante traguardo rafforza l’identità di Udine e dell’intera regione come luoghi in cui la solidarietà e l’innovazione camminano fianco a fianco. – ha dichiarato Alessandro Venanzi, Vice Sindaco di Udine – Il Friuli è da sempre una terra di comunità, lavoro e resilienza, valori che ritroviamo pienamente incarnati in questo progetto. La dignità e il benessere dei bambini e delle loro famiglie devono essere al centro delle nostre azioni e il Fisio Medical Center ci dimostra che perseguire questo obiettivo è non solo possibile, ma anche doveroso. Oltre ad essere un luogo di cura è un simbolo di speranza e soprattutto di positiva collaborazione tra istituzioni, soggetti privati e comunità”.

“L’apertura del Fisio Medical Center segna una pietra miliare nell’assistenza sanitaria regionale, dedicata ai nostri piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie. – ha dichiarato Riccardo Riccardi, Assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità del Friuli-Venezia Giulia – Il Fisio Medical Center è molto più di un semplice centro riabilitativo: rappresenta una conquista significativa per il nostro territorio, un luogo in cui l’innovazione medica si intreccia con un autentico spirito di solidarietà.

In un’epoca in cui troppo spesso ci si concentra sugli aspetti individualistici, questo progetto ci ricorda l’importanza di guardare oltre, verso un orizzonte di cura e sostegno collettivo. E’ una risposta concreta alle esigenze dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie, ma anche un simbolo di come la nostra comunità sappia unirsi per costruire un futuro basato su valori come inclusione, empatia e attenzione ai più fragili. Ringrazio Despar Nord e l’Organizzazione di Volontariato ‘La Casa di Joy’ per aver reso possibile questa realtà, dimostrando come il connubio tra solidarietà e competenza possa trasformare le sfide in opportunità. Questo centro è un esempio straordinario di responsabilità condivisa, che rafforza il tessuto sociale e offre nuove speranze a chi ne ha più bisogno.”

“Siamo profondamente emozionati nel vedere concretizzarsi il sogno del Fisio Medical Center. – ha sottolienato Rita Di Rienzo, Presidente dell’Organizzazione di Volontariato “La Casa di Joy” – Questo progetto è la sintesi del nostro impegno e della generosità di una comunità che ha creduto nel nostro lavoro. Grazie a Despar Nord e a tutti i donatori, oggi possiamo offrire un luogo di cura, accoglienza e sostegno alle famiglie colpite da malattie oncologiche pediatriche. Questo è solo l’inizio di un cammino di solidarietà e speranza.”

“Questo progetto è una testimonianza di quanto si possa ottenere quando la comunità si unisce per un obiettivo comune. – ha affermato Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord – Come Despar Nord, siamo onorati di aver contribuito a questa iniziativa che porta un reale cambiamento nella vita di molte famiglie. Ringrazio tutti i nostri clienti e collaboratori che, con un piccolo gesto, hanno reso possibile un risultato così grande. Questo centro è il simbolo della solidarietà concreta del nostro territorio.”

“La generosità e il sostegno dimostrati dai nostri clienti durante la campagna natalizia “Un piccolo gesto: Il tuo dono alla comunità” sono stati determinanti per la realizzazione di questo progetto che ci rende orgogliosi, non solo come azienda, ma come parte attiva di una comunità che sa rispondere con il cuore alle necessità del prossimo. – ha aggiunto Tiziana Pituelli, Responsabile Marketing e Ufficio Stampa Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord – Il Fisio Medical Center è un esempio di come il nostro territorio sappia unire forze diverse per creare qualcosa di unico e di profondamente umano. Continueremo a lavorare per creare opportunità che migliorino il benessere del territorio, valorizzando l’impegno sociale come una parte essenziale della nostra missione.”

In foto, Rita Di Rienzo, Presidente dell’Organizzazione di volontariato “La Casa di Joy”