La scomparsa del dottor Francesco Brosadola, un ricordo

FVG – Venerdì 4 febbraio è scomparso il dottor Francesco Brosadola: nato a Udine nel 1935, aveva frequentato il liceo classico Stellini e, dopo la laurea in legge conseguita all’Università Cattolica di Milano, aveva lavorato come vice direttore all’Associazione Industriali di Imperia.

A metà degli anni 60 si era trasferito con la famiglia a Pordenone, dove aveva lavorato come dirigente alla Savio fino alla prima metà degli anni 80, distinguendosi per il suo senso di giustizia e bontà d’animo e lasciando in tutti coloro che ebbero la fortuna di lavorare con lui un bellissimo ricordo.

Dopo una parentesi lavorativa all’Associazione Industriali di Pordenone ha continuato a lavorare come consulente libero professionista. Francesco Brosadola è stato un uomo di profonda fede cristiana e di saldi principi che ha saputo trasmettere ai suoi figli con l’esempio e con l’amore per la famiglia.

Con l’adorata moglie Mariolina, sempre fianco a fianco fin dalla prima giovinezza, ha condiviso gioie e dolori della vita e tante passioni come la lettura, l’arte, i viaggi. Si dice che il ricordo delle persone che ci sono state care rimane sempre con noi, di lui vogliamo ricordare la sua umanità e disponibilità ad aiutare gli altri, la simpatia e l’allegria contagiosa che gli hanno permesso di essere benvoluto da tutti.