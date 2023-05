L’affascinante Pinot Nero in una serata evento in Fvg

FVG – Lo scorso 23 aprile a Trieste, presso la bella cornice del Savoia Excelsior Palace, si è svolto un evento dedicato a quel magico vitigno che si chiama Pinot Nero, con una quarantina di suoi produttori provenienti da Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia.

Molto interessante il convegno tenuto in apertura, che ha visto come moderatore Roberto Filipaz, vicepresidente dell’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, in cui sono intervenuti Stefano Cosma, giornalista e scrittore e Paolo Sivilotti, ampelografo e docente dell’Università di Udine.

Non potevano mancare i produttori della Rete d’Impresa Pinot Nero del FVG:

Fabrizio Gallo, presidente della rete d’impresa Pinot Nero e titolare di Masùt da Rive a Mariano del Friuli;

Flavio Schiratti, proprietario di Antico Borgo dei Colli del gruppo RoncSoreli a Prepotto;

Paolo della Rovere responsabile commerciale del Castello di Spessa di Capriva del Friuli;

Rino Russolo titolare dell’Azienda Agricola Russolo a San Quirino;

Alessandro Jermann per l’azienda Jermann di Dolegna del Collio.

La storia del Pinot Nero in Friuli Venezia Giulia è lunga, pare che i primi riferimenti storici risalgano addirittura al 1742, ma gli ettari coltivati sono relativamente pochi, in una produzione variegata dove abbiamo moltissime eccellenze sia tra gli autoctoni che tra gli alloctoni.

Nonostante ciò chi ha raccolto la sfida lo fa con passione e tenacia, senza cercare il confronto con i rivali francesi ma alla ricerca di una identità regionale, auspicando un maggior confronto tra i produttori friulani in modo che la condivisione di esperienze porti ad un prodotto sempre più rappresentativo del nostro territorio.

Secondo Fabrizio Gallo, il Pinot nero è una “Bestia difficile da domare” e la strada da percorrere è ancora lunga ma la sfida è stimolante, e i friulani, si sa, sono gente testarda!! Da oltre 40 anni a Masut da Rive si coltiva il pinot nero e solo nell’ultimo decennio si sono visti risultati incoraggianti.

Rino Russolo risponde così alla sfida del Pinot Nero: – Nella vita ci vuole coraggio, e il coraggio con il Pinot Nero si dimostra ogni giorno. La sua delicatezza non permette errori. –

L’evento è ben riuscito, con centinaia di visitatori, segno del grande seguito che continua ad avere l’affascinante Pinot Nero.

Ai banchi di degustazione abbiamo assaggiato ottimi prodotti, alcuni addirittura eccellenti, tra cui mi sento di nominare Russolo, Masùt da Rive, Castello Santanna, Roberto Komjanc e Murva di Renata Pizzulin. Super il Pinot nero IGT 2016 di Kante!!

Insomma una bella manifestazione, che speriamo di rivedere ogni anno più ricca di produttori e appassionati.

Rosa Prisciandaro