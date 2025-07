La Civica rinnova il direttivo e prepara nuove proposte per Pordenone e il Friuli occidentale

PORDENONE – Dopo l’assemblea del 4 giugno, La Civica ha ufficialmente costituito il suo nuovo direttivo, composto da 19 membri più due uditori. Sono state elette le nuove cariche: Presidente Stefano Da Ros, Vicepresidenti Alberto Busoni e Miria Coan, Tesoriere Pierluigi Ceciliot, Responsabile Organizzativo Orazio Cantiello e Portavoce il giovane (21 anni) Francesco Marcuzzo, il quale dichiara: «Vogliamo dare voce a chi preferisce alla politica urlata e faziosa una moderazione dei toni accompagnata da proposte concrete e convincenti perché Pordenone e il Friuli occidentale meritano un’alternativa seria e autentica, che metta al centro i bisogni reali della comunità.»

Il Presidente Stefano Da Ros afferma: «Lavorerò per mantenere l’entusiasmo della campagna elettorale. È una sfida importante perché, rispetto al passato, il gruppo è cresciuto sia in termini numerici, come dimostrano i 19 componenti del direttivo, sia in termini di competenze e sensibilità politiche che vanno amalgamate sui temi della città e del territorio. Un compito che ritengo fondamentale.»

Nel corso della prima riunione del direttivo è stato deciso di elaborare un documento di proposte da presentare all’amministrazione comunale, in vista della discussione delle linee programmatiche del Sindaco Basso e degli emendamenti al bilancio di previsione, previsti per il prossimo dicembre.

La Civica organizzerà inoltre una serie di eventi pubblici focalizzati su temi fondamentali come le politiche per i servizi agli anziani, le pari opportunità e la valorizzazione del Castello come fulcro del futuro culturale e urbanistico della città, un tema di cui La Civica è stata promotrice come lo fu in occasione di Pordenone Capitale Italiana della Cultura.

Proseguiranno infine gli incontri sul territorio provinciale, in collaborazione con la Lista Civica FVG, per consolidare una rete civica solida e capillare. Dopo Roveredo, i prossimi appuntamenti si terranno a San Quirino, Cordenons, Fontanafredda, Porcia e Azzano.