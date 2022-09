Le conquiste dell’odontoiatria estetica per curare il proprio aspetto

Sono lontani i tempi nei quali chi si rivolgeva ad un dentista lo faceva esclusivamente per questioni di natura strutturale, per un mal di denti magari, per qualche altra problematica che aveva bisogno di un approccio curativo. Oggi l’odontoiatria si è evoluita diventando anche altro, soprattutto lato estetico.

Sempre più italiani si rivolgono al proprio dentista per avere consigli e per trattamenti in gradi di migliorare la propria esteriorità: il dentista sempre più al centro di un processo fondamentale che mira a curare l’aspetto estetico del paziente. Un fattore sempre più importante nella vita di tutti i giorni ma anche sul lavoro.

Tutto questo va a riflettersi poi in modo concreto in una presenza ampia di trattamenti e interventi risolutivi che possono essere effettuati da un odontoiatra. Vediamo quali sono i più richiesti parlando di estetica dentale.

1. Sbiancamento dei denti: tra i trattamenti più richiesti vi è lo sbiancamento denti. Che, è bene ricordarlo, è cosa differente rispetto alla pulizia dentale ed anzi tende ad essere complementare.

Oggi il trattamento di sbiancamento avviene principalmente con prodotti a base di ossigeno che vanno ad agire direttamente sulla parte esterna del dente (smalto e dentina) disgregando le molecole che sono responsabile del cambiamento di colore. Tutto questo contribuisce a riportare ad una tonalità naturale la superficie dei denti.

2. Faccette dentali: ci sono poi le cosiddette faccine dentali, o faccette. Piccoli gusci di ceramica molto sottile che vengono incollati direttamente sulla superficie esteriore del dente andando in questo modo a modificarne l’estetica a proprio piacimento, tanto in termini di colore quanto di forma. Una soluzione semplice ed efficace per avere risultati rapidamente.

3. Apparecchi invisibili: se fin qui abbiamo visto risposte per migliorare una situazione estetica non impeccabile, ci sono anche soluzioni per chi deve ricorrere necessariamente ad un trattamento dentale e vorrebbe mitigarne l’impatto estetico. Il famigerato apparecchio ad esempio, che in molti hanno portato e che può rovinare l’aspetto esteriore di chi lo sfoggia. Oggi è possibile ricorrere ad uno speciale apparecchio invisibile che va a compiere adeguatamente il proprio dovere (riallineare i denti) senza che dal di fuori si noti qualcosa o si abbia un impatto estetico fastidioso, in quanto quasi del tutto invisibile.

Tante soluzioni che possono essere richieste oggi ad un odontoiatra, mirate non soltanto a ripristinare funzionalità o a curare un dolore ma anche a migliorare il proprio aspetto estetico.