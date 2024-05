Agenti immobiliari: trentennale per il Borsino. Mercato in fase di riflessione

VIVARO – Per il trentennale del Borsino immobiliare, promosso dalla Fimaa e Confcommercio provinciale, la categoria degli agenti immobiliari si è incontrata nella dimora storica di Villa Cigolotti.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente Fimaa Bruno Bari, il vice Mauro Mestre, il presidente di Confcommercio Pordenone Fabio Pillon, lo specialista mutui di Credit Agricole Massimo Simeoni e l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.

Per Bruno Bari, il mercato oggi si trova in una fase di riflessione “il calo dell’inflazione pare non essere sufficiente per avviare un percorso di riduzione dei tassi. Ció che manca è il credito, elemento importante del mercato immobiliare; c’è timore da parte delle banche nel concedere mutui, temendo le insolvenze”.

Dal canto suo l’assessore Amirante ha sottolineato l’impegno della Regione nel predisporre nuove norme sul fronte dell’edilizia convenzionata, sovvenzionata e agevolata. “Si tratta di mettere a disposizione nuove case per le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà o che faticano a trovare disponibilità sul mercato”.

Fondamentale, invece, per Pillon l’impegno della categoria, che svolge un’azione professionale e di qualità per incentivare il mercato sul territorio.

A Pordenone, secondo un rilevamento, sono circa 4mila gli appartamenti sfitti. Nel centro storico, inoltre, resta ancora da risolvere il problema legato agli affitti per negozi e uffici, che spesso raggiungono costi mensili di circa 4mila euro. Per i locali a uso abitativo, invece, sono sempre meno le famiglie che decidono di costruire e acquistare nuove abitazioni.

Al termine dell’incontro, la categoria ha festeggiato il trentennale del Borsino con il taglio della torta.

Nelle foto, un momento dell’incontro a Villa Cigolotti e il taglio della torta.