Lym, prestigioso premio “Compasso d’Oro” per l’azienda pordenonese

MILANO – Si è svolta il 20 giugno presso l’ADI Museum a Milano in piazza Compasso d’Oro la cerimonia di premiazione per l’omonimo premio.

Il premio, istituito nel 1954 da un’ idea di Gio Ponti, considerato il più antico e prestigioso premio di disegno industriale al mondo, ha interessato 20 prodotti, onorando le aziende ed i designer di un titolo che entra nella storia del disegno industriale, i prodotti insigniti con il Premio Compasso d’Oro, entrano infatti a far parte di diritto della Collezione Compasso d’Oro ADI, dichiarata il 22 aprile 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”.

Tra i prodotti premiati “Biga”, lampada multifunzionale disegnata dal designer veneziano Marco Zito e prodotta dall’azienda Lym. Non è il primo riconoscimento per la giovane azienda d’illuminazione con sede a Sacile ma certamente il più importante ricevuto sino ad oggi. Lym, nata come start-up innovativa nel 2017 con un tecnologico sistema d’illuminazione mobile ed intelligente, a sette anni compiuti dal suo lancio non smette di innovare e di portare idee rivoluzionarie nel mercato dell’home lighting.

La lampada Biga, un progetto sviluppato a 4 mani con il designer veneziano Marco Zito, consiste in una soluzione lato-letto a 360 gradi, semplice quanto polivalente, caratteristiche che hanno indotto gli esaminatori a insignire il prodotto con il prestigioso premio con la seguente motivazione: “un prodotto multifunzionale dalle dimensioni contenute interpreta i nuovi bisogni abitativi – comodino, lampada, connettività, ricarica -, per spazi sempre più ridotti dalla pressione economica dello sviluppo urbano nel mondo globalizzato”.

Si tratta quindi del primo – si auspica di una lunga serie – Compasso d’Oro sia per il designer che per l’azienda che colgono i frutti di una collaborazione iniziata nel 2019 con la lampada da tavolo ricaricabile “Suro” e proseguita con la premiata “Biga”.