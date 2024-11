“Magie d’inverno”, in partenza manifestazione natalizia San Vendemiano

SAN VENDEMIANO (TV) – “Magie d’inverno” è oramai alle porte! A San Vendemiano riparte la manifestazione Natalizia che vede la pista più grande della Provincia, le tradizionali casette e taverne e tanti spettacoli ed eventi per tutti.

La grande apertura si è tenuta già il 2 novembre, dove nei weekend il pubblico può pattinare e divertirsi sul ghiaccio, con anche gli allenamenti e le attività inerenti l’hockey ed il pattinaggio.

Un nutrito calendario eventi accompagnerà i visitatori tra divertimento ed atmosfera e, alla data di partenza, vi sarà anche l’inaugurazione delle mostre “Effetto neve. Paesaggi inattesi” e “Verdarte out-side”.

Tanti eventi quindi a partire sin dall’inizio con musica dal vivo, i giochi dimenticati, le fontane danzanti e l’arrivo di San Nicolò. Ci sarà anche l’accensione di un albero di Natale con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo delle Scuole Primarie di San Vendemiano e tanti laboratori.

“Siamo pronti a ripartire con un ricco calendario e tante novità” – dichiara l’Assessore Zago Mirco – “eventi, laboratori, musica e molto altro coinvolgeranno bambini e famiglie. Per noi è importante riuscire a donare momenti di serenità e svago a tutti coloro prenderanno parte a “Magie d’inverno”, pattinando inoltre nella nostra pista di pattinaggio sempre pronta ad ospitare tutto e tutti, pubblico e sport!”

Sport per l’appunto che prevede l’avviamento al pattinaggio e all’hockey. Ci saranno gli allenamenti dedicati per far sì che i piccoli atleti, e non solo, diventino protagonisti di un qualcosa di unico nella Provincia di Treviso oltre alla partecipazione a campionati, tornei e gare.

Grazie all’impegno dell’Associazione SanveSport20.26 con gli avviamenti e l’hockey ed Ice Team Sanve con il pattinaggio, San Vendemiano è pronta a vivere una nuova stagione sul ghiaccio!